Kolhapur TET : सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटी सक्तीच्या निर्णयावर देशभरातील शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता; केंद्राने तातडीने हस्तक्षेप करावा - खा. धैर्यशील माने

कोल्हापूर : 'टीईटीचा निर्णय कार्यरत शिक्षकांना अन्यायकारक ठरणारा आहे. केंद्राने तातडीने या प्रश्नाकडे लक्ष देत हस्तक्षेप करावा. केंद्र सरकारने न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी', अशी मागणी खासदार धैर्यशील मने यांनी केली..देशभरातील लाखो शिक्षकांवर नोकरीच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला. 'टीईटी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा काही हजारांचा नव्हे, तर तब्बल २५ लाख कार्यरत शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. .Kolhapur TET paper Leak : टीईटी सक्तीविरोधात कोल्हापुरात उफाळलेले आंदोलन; शुक्रवारचा मोर्चा ठरणार राज्यातील शिक्षकांसाठीच्या लढ्याचा टर्निंग पॉइंट!.शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यावर टीईटी प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, आता ५३ वर्षांखालील सर्व शिक्षकांना अनिवार्यपणे टीईटी देणे म्हणजे विद्यमान शिक्षकांच्या सेवाशर्तींवर घाला आहे. हे केवळ अव्यवहार्यच नव्हे, तर अन्यायकारकही आहे..केंद्र सरकारने शिक्षकांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेत कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही याची जबाबदारी द्यावी. त्यांच्या सेवासुरक्षेचा प्रश्न निकाली काढणारा निर्णय घ्यावा', अशी मागणी खासदार माने यांनी केली..Kolhapur TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा भंडाफोड! गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश; माध्यमिक शिक्षकांवर संशय वाढला.