कोल्हापूर

Kolhapur Theft Case : एसटी ते केएमटी प्रवास धोकादायक! बसमध्ये तीन ठिकाणी दागिने चोरी; प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण

Police Investigation Into Increasing Theft Cases: मध्यवर्ती बसस्थानक, शाहू मैदान ते कदमवाडी केएमटी प्रवास आणि इचलकरंजी एसटीमध्ये घडलेल्या या घटनांत आठ तोळे दागिने चोरीस गेले, तसेच मुक्त सैनिक वसाहत सिग्नलजवळ पार्क केलेल्या मोपेडची डिकी उचकटून चोरट्याने ४५ हजार रुपयांसह कागदपत्रे चोरून नेली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : एसटी, केएमटी बसमधून प्रवासादरम्यान महिलांच्या पर्समधील तसेच एका प्रवाशाच्या गळ्यातून दागिने चोरीचे तीन प्रकार घडले. मध्यवर्ती बसस्थानक, शाहू मैदान ते कदमवाडी केएमटी प्रवास आणि इचलकरंजी एसटीमध्ये घडलेल्या या घटनांत आठ तोळे दागिने चोरीस गेले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
police
crime
police case
ST
Bus Passenger
city bus
Bus Stand
crime investigation
Theft
gold theft
cash and jewelry seizure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com