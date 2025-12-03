Kolhapur Theft Case : एसटी ते केएमटी प्रवास धोकादायक! बसमध्ये तीन ठिकाणी दागिने चोरी; प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण

कोल्हापूर : एसटी, केएमटी बसमधून प्रवासादरम्यान महिलांच्या पर्समधील तसेच एका प्रवाशाच्या गळ्यातून दागिने चोरीचे तीन प्रकार घडले. मध्यवर्ती बसस्थानक, शाहू मैदान ते कदमवाडी केएमटी प्रवास आणि इचलकरंजी एसटीमध्ये घडलेल्या या घटनांत आठ तोळे दागिने चोरीस गेले. .मुक्त सैनिक वसाहत येथे मोपेडच्या डिकीतून ४५ हजारांची रोकडही भरदिवसा पळविण्यात आली. शाहूपुरी व कागल पोलिस ठाण्यात याबाबत गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, फिर्यादी दिनकर शंकर गुरव (वय ५२, रा. असळज, ता. गगनबावडा) हे गावी जाण्यासाठी रविवारी सायंकाळी मध्यवर्ती बसस्थानकावर आले होते. .Pune Crime : पुण्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ; धनकवडी ते हडपसर ३२ लाखांच्या ऐवजावर डल्ला; सोने आणि रोख रक्कम लंपास.फलाट क्रमांक १३ वर बसमध्ये बसताना गर्दीचा फायदा घेत चोरट्याने त्यांच्या गळ्यातील दीड तोळे वजनाची सोनसाखळी हिसकावली. हा प्रकार घरी गेल्यानंतर निदर्शनास आल्याने सोमवारी त्यांनी याबाबत फिर्याद दिली..एसटीमधून चार तोळे चोरीसरंजना भीमराव पाटील (वय ६५, रा. सैनिक टाकळी, शिरोळ, सध्या रा. पुणे) या हुपरी येथे नातेवाईकांकडे निघाल्या होत्या. कागल ते हुपरी प्रवासादरम्यान चोरट्यांनी त्यांच्या पर्समधील चार तोळे वजनाचे गंठण पळवले. बसमधून उतरताना पर्स तपासली असता दागिने मिळून आले नाहीत. त्यांनी कागल पोलिस ठाण्यात याबाबत फिर्याद दाखल केली. पोलिस अधिक तपास करीत आहेत..Pune Theft : कोथरूड, पाषाण परिसरात घरफोड्यांमध्ये १७ लाखांचा ऐवज लंपास.केएमटीतून अडीच तोळ्यांचे गंठण पळविले मानसी प्रशांत शिगावकर (वय ४३, रा. कोष्टी गल्ली, मंगळवार पेठ) या त्यांच्या मुलीसोबत शाहू मैदानपासून कदमवाडीकडे जाणाऱ्या केएमटी बसमध्ये बसल्या होत्या. प्रवासात गर्दीतच चोरट्याने त्यांच्या गळ्यातील अडीच तोळे वजनाचे गंठण हिसकावले..बसमधून उतरताना हा प्रकार त्यांचा लक्षात आला. यानंतर तातडीने शाहूपुरी पोलिस ठाणे गाठले. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिस तपास सुरू आहे. प्रवाशांचे दागिने चोरी वाढली.मुक्त सैनिक वसाहत सिग्नलजवळ पार्क केलेल्या मोपेडची डिकी उचकटून चोरट्याने ४५ हजार रुपयांसह कागदपत्रे चोरून नेली. रविवारी दुपारी बाराच्या सुमारास हा प्रकार घडला. पैशांसोबत बॅंकेचे पासबुक, चेकबुक चोरीस गेल्याची फिर्याद मधुकर आबा कांबळे (वय ६२, रा. लिशां हॉटेल परिसर) यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.