Baby Loses Mother Kolhapur : चिमुकल्या पावलांचा आनंदसोहळा शोकसागरात! प्रसूतीनंतर आईचा मृत्यू; तीन दिवसांचं बाळ पोरके

Kolhapur Hospital Tragedy : तपोवन परिसरात राहणाऱ्या जाधव कुटुंबात नव्या पाहुण्याच्या आगमनाची लगबग सुरू होती. दुधाळी येथील आजोळी चिमुकल्या पावलांच्या स्वागताची तयारी सुरू झाली. जाधव आणि जरग कुटुंबीयांना नातू झाल्याचा मोठा आनंद झाला. पण, आई शिवानी (वय २५) हिला चक्कर आल्याचे निमित्त झाले अन् एका क्षणात आनंद सोहळ्याचे रूपांतर शोकसागरात झाले..बालकाला जन्म दिलेल्या तिसऱ्या दिवशी शिवानी निखिल जाधव हिच्या आकस्मिक मृत्यूने चिमुकल्याच्या डोक्यावरचे आईचे छत्र हरपले. दुधाळी परिसरातील शिवानीचा विवाह सराफ व्यावसायिक निखिल जाधव (रा. तपोवन मैदान परिसर) यांच्याशी दोन वर्षांपूर्वी झाला. पती, सासू, सासरे अशा कुटुंबात ती राहत होती. गर्भवती असल्याने ती सध्या दुधाळी येथील माहेरी आली होती. तिचे नाव पंचगंगा हॉस्पिटलमध्ये नोंदवले होते..नऊ महिने पूर्ण झाल्याने सोमवारी (ता. १७) तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सिझेरीयननंतर तिने मुलाला जन्म दिल्याने दोन्ही कुटुंबीयांना आनंद झाला. दरम्यान, गुरुवारी पहाटे शिवानीला रुग्णालयातच चक्कर आली. काही वेळात तिची प्रकृती खालावत गेली. तिला तातडीने सीपीआर रुग्णालयात आणण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. अवघ्या तीन दिवसांच्या चिमुकल्यावर आईविना पोरके होण्याची वेळ आली..