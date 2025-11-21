कोल्हापूर

Baby Loses Mother Kolhapur : चिमुकल्या पावलांचा आनंदसोहळा शोकसागरात! प्रसूतीनंतर आईचा मृत्यू; तीन दिवसांचं बाळ पोरके

Kolhapur : प्रसूतीदरम्यान झालेल्या गुंतागुंतीमुळे आईचा मृत्यू; तीन दिवसांचे बाळ आईविना पोरके. आनंदसोहळा शोकांतिका ठरला, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर.
Baby Loses Mother Kolhapur

प्रसूतीदरम्यान झालेल्या गुंतागुंतीमुळे आईचा मृत्यू; तीन दिवसांचे बाळ आईविना पोरके झाले.

Kolhapur Hospital Tragedy : तपोवन परिसरात राहणाऱ्या जाधव कुटुंबात नव्या पाहुण्याच्या आगमनाची लगबग सुरू होती. दुधाळी येथील आजोळी चिमुकल्या पावलांच्या स्वागताची तयारी सुरू झाली. जाधव आणि जरग कुटुंबीयांना नातू झाल्याचा मोठा आनंद झाला. पण, आई शिवानी (वय २५) हिला चक्कर आल्याचे निमित्त झाले अन् एका क्षणात आनंद सोहळ्याचे रूपांतर शोकसागरात झाले.

