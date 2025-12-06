कोल्हापूर

Kolhapur Traders Protest : दुहेरी कराचे सावट: ‘जीएसटीवर सेस कशासाठी?’ संतप्त व्यापाऱ्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारात घोषणांनी दणाणलेला मोर्चा

Marketing department calls urgent : किराणा, धान्य, फळे, सराफ ते इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंत सर्व व्यापाऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग; मार्केट सेस रद्द करावा या एकमुखी मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने.
कोल्हापूर : किराणा, धान्य, फळे, सराफ आदी व्यापारी-व्यावसायिकांनी आज दुकाने, शोरूम बंद ठेवून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपकर आकारणीला (मार्केट सेस) तीव्र विरोध दर्शविला.

