Kolhapur GST Rate : कोल्हापुरात ‘जीएसटी’ कमी न करताच वस्तूंची विक्री, ग्राहकांची लूट; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार बैठक

Kolhapur Collector : केंद्र सरकारने अलीकडेच काही जीवनावश्यक वस्तूंवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दरात कपात केली आहे. असे असले तरी जिल्ह्यातील बहुतांश व्यापाऱ्यांनी जुन्याच दराने वस्तूंची विक्री सुरू ठेवली आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची दिशाभूल होत असून, त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे चित्र आहे. ऐन दिवाळी सणाच्या धामधुमीत असे प्रकार घडत असल्याबाबत अनेक तक्रारी ग्राहक संरक्षण परिषदेकडे आल्या आहेत. त्यावर मंगळवारी (ता. २८) ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. लोणी, तूप, चीज, बदाम, बिस्किट, टूथपेस्ट, दूध पावडर, ए. सी., सोलर कुकर आदी वस्तूंवर दर कपात लागू करण्यात आली..आहे. मात्र, अनेक किराणा दुकानदार व घाऊक व्यापारी अजूनही जुन्या बिल दरानेच विक्री करत असल्याचे चित्र बाजारपेठांमध्ये दिसत आहे; परंतु दिवाळी सणाच्या घाईगडबडीत खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना याचा फटका बसत आहे. यामुळे प्रशासनाने दरकपात लागू न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..याबाबत ग्राहक संरक्षण परिषदेकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. वास्तविक कमी दराने वस्तूंची विक्री सुरू आहे की नाही? याची तपासणी करणे, ही अन्न व औषध प्रशासन व वैध वजन व वैधमापक शास्त्र विभागाची जबाबदारी आहे; परंतु त्यांच्याकडून कर्मचारी संख्या कमी असल्याचे कारण पुढे केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांची लूट थांबणार कशी?, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे..Kolhapur CBS Rada : कोल्हापूर सीबीएसवर एसटी नसल्याने प्रवासी संतापले, जोरदार घोषणाबाजी; नेमकं काय प्रकरण.जीएसटी दर आणि बिलाची पडताळणी करावीवस्तू खरेदीवेळी जीएसटी दर आणि बिलाची पडताळणी करावी; अन्यथा जीएसटी कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार नाही, असे आवाहन ग्राहक संघटनांकडून करण्यात आले आहे.वस्तूंचे दरपत्रक असे, वस्तू जुनी किंमत नवी किंमतलोणी (५०० ग्रॅम) ३०५ रुपये, २८६.७ रुपये, तूप (एक किलो) ६५०, ६११, चीज (१००० ग्रॅम) ६३०, ६०४.८, बदाम (एक किलो) ८५०, ७९९, टोमॅटो केचअप १५०, १४१, शॅम्पू (१७५ मि.ली.) १४९, १३२.६१, केसाचे तेल (१०० मि.ली.) ६८, ६०.५२, टुथब्रश (एक नग) ४०, ३५.६, टुथपेस्ट २०, १७.८, फेस पावडर (पॉंड्स ४०० ग्रॅम) ३७०, ३२९.३, शेविंग क्रिम (जिलेट ७० ग्रॅम) ८०, ७१.२, ए.सी.(दीड टन) ३५२२७, ३२४०९, सोलर कुकर ९९९०, ९३९०.४..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.