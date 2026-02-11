Kolhapur Traffic : कोल्हापुरात ट्रॅफिकचा स्फोट! ‘मास्टर प्लॅन’ कागदावरच राहणार का, की महापालिका घेणार ठोस निर्णय?

कोल्हापूर : शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, धोक्यात येणारा सुरक्षित प्रवास वाहनधारकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अपघातांचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेने कोंडी कमी करण्यासाठी आणि प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी विविध पर्याय आणि उपाययोजना सुचविल्या आहेत; मात्र हे उपाय प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी महापालिकेचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक आहे..वाहतूक नियंत्रण शाखेने केलेल्या अभ्यासानुसार, शहरातील अनेक ठिकाणी चुकीचे पार्किंग, अरुंद रस्ते, अतिक्रमण आणि विस्कळीत सिग्नल प्रणालीमुळे वाहतूक खोळंबते. यावर उपाय म्हणून एकेरी वाहतूक, काही रस्त्यांचे रुंदीकरण, पर्यायी मार्गांचा वापर, स्मार्ट सिग्नल व्यवस्था आणि नो-पार्किंग झोनची कडक अंमलबजावणी असे पर्याय सुचवले आहेत. .Kolhapur City : सार्वजनिक वाहतूक सक्षम न झाल्यास कोल्हापूर आणखी मागे पडेल; वकिलांचा इशारा आणि ठोस मागण्या.याशिवाय, शाळा सुटण्याच्या वेळेत आणि गर्दीच्या तासांत विशेष वाहतूक नियोजन करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे; मात्र या सर्व उपाययोजना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात अमलात आणणे गरजेचे आहे. रस्ते दुरुस्ती, अतिक्रमण हटवणे, पार्किंग व्यवस्थेचे नियोजन आणि वाहतूक शाखेशी समन्वय साधणे या बाबी महापालिकेच्या अखत्यारीत येतात..मंडई, मार्केटमध्ये पार्किंग व्यवस्था करावीशहरातील आठवडा बाजार आणि कायमस्वरुपी बाजारामुळे वाहतूक कोंडीत अधिक भर पडते. त्याचे स्वतंत्र नियोजन होणे आवश्यक आहे. गंगावेश येथील ऋणमुक्तेश्वर बाजारात झालेल्या अपघातात दोन ठार झाले. आजही बाजारातही धोका कायम आहे. .Rising Road Accidents : कोल्हापूर अपघातांचे शहर! २ वर्षांत ८०० अपघात ३८ बळी; नागरिकांच्या मनात भीती.लक्ष्मीपुरी (रविवार), कसबा बावडा (रविवार), महाद्वार (शनिवार), ऋणमुक्तेश्वर गंगावेश (कायमस्वरुपी) येथे पार्किंगची व्यवस्था करावी, अन्यथा बाजार स्थलांतरित करावा. अशीच शिंगोशी मार्केट, पाडळकर मार्केट, राजारामपुरी मार्केट येथे पार्किंग व्यवस्था करावी..हे करणे आवश्यकफेरीवाल्यांचे अतिक्रमण हटवा - महाद्वार रोड, महालक्ष्मी चौक ते साकोली कॉर्नर, लुगडी ओळ, भवानी मंडप ते बिंदू चौक जेल रोड, मध्यवर्ती बसस्थानक परिसर, पार्वती सिग्नल ते बागल चौकसिग्नल दुरुस्ती - नवीन वाशी नाका, मलाबार चौक, बागल चौक, तावडे हॉटेल, गोखले कॉलेज, देवकर पाणंदबसथांबे स्थलांतर - कोंडा ओळ सिग्नलवरून कोरे हॉस्पिटलजवळ (बस थांबा) आणि रंकाळा बसस्थानक - संभाजीनगर बसस्थानकाजवळ.शहरात प्रमुख रस्त्यांवर भरत असलेल्या बाजारांना पर्यायी व्यवस्था करून देणे पादचाऱ्यांसाठी फूटपाथ अतिक्रमणमुक्त करणे हॉटेल, मंगल कार्यालय, हॉस्पिटल, बॅंक, शोरूम येथे पार्किंगची स्वतंत्र व्यवस्था करणे शहरात ८२ आस्थापना असून पैकी ४१ आस्थापनांना पार्किंग व्यवस्था नाही. (यादी महापालिकेला दिली आहे) . मोठ्या इमारतीतील पार्किंग खुले करावे. सध्या तेथे दुकान गाळे आहेतपाणीपुरवठ्यासह अन्य कामांसाठी रस्ता खोदाईसाठी दिलेल्या वेळेत काम पूर्ण करणे सर्व बसस्थानके, प्रमुख चौक, उपनगरातील चौकात सेफ सिटीअंतर्गत सीसीटीव्ही बसवणे. परगावाच्या पर्यटकांसाठी अंबाबाई मंदिरातून शटल बस सेवा सुरू करणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन सुरक्षित प्रवास होण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. यासाठी शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेकडून महापालिकेला वेळोवेळी सूचना आणि मार्गदर्शन केले आहे. अनेक वेळा पत्रव्यवहार झाला आहे. यात सुधारणा झाल्यास शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल, प्रवास सुरक्षित होईल.- नंदकुमार मोरे, पोलिस निरीक्षक, शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा..महापालिकेची भूमिकारस्ते दुरुस्ती व रुंदीकरणअतिक्रमणहटवणे अधिकृत पार्किंग व्यवस्थावाहतूक पोलिसांशी समन्वयनागरिकांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.