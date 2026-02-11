कोल्हापूर

Kolhapur Traffic : कोल्हापुरात ट्रॅफिकचा स्फोट! ‘मास्टर प्लॅन’ कागदावरच राहणार का, की महापालिका घेणार ठोस निर्णय?

Parking Reform : कोल्हापूर शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका, वाहतूक नियंत्रण शाखेने ट्रॅफिक ‘मास्टर प्लॅन’अंतर्गत एकेरी वाहतूक, स्मार्ट सिग्नल, नो-पार्किंग झोन आणि अतिक्रमण हटवण्यासारख्या महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
Heavy traffic congestion in Kolhapur

लुमाकांत नलवडे : सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, धोक्यात येणारा सुरक्षित प्रवास वाहनधारकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अपघातांचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेने कोंडी कमी करण्यासाठी आणि प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी विविध पर्याय आणि उपाययोजना सुचविल्या आहेत; मात्र हे उपाय प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी महापालिकेचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक  आहे.

