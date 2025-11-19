Kolhapur Tragedy : ३ दिवसांपूर्वी तुटलेल्या वीज वाहिनेला हात लावला अन् १७ वर्षीय अथर्वचा जागीच झाला शेवट, जीव गेल्यानंतर महावितरणला आली जाग

कोल्हापूर

Kolhapur Hupari Crime : कोल्हापूरच्या हुपरीत तीन दिवसांपासून तुटलेल्या वीजवाहिनीला हात लागताच १७ वर्षीय अथर्वचा जागीच मृत्यू. जीव गेल्यानंतरच महावितरणला आली जाग, नागरिकांत संताप.
Kolhapur Tragedy

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Hupari Police : (बाळासाहेब कांबळे) : शेतात वैरण आणण्यासाठी गेलेल्या तरुणाला खांबावरील तुटलेल्या वीज वाहिनीचा धक्का बसून जागीच मृत्यू झाला. अथर्व शिवाजी हांडे (वय १७, रा. होळकरनगर हुपरी) असे त्याचे नाव आहे. हुपरी पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली आहे.

