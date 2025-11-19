Kolhapur Tragedy : ३ दिवसांपूर्वी तुटलेल्या वीज वाहिनेला हात लावला अन् १७ वर्षीय अथर्वचा जागीच झाला शेवट, जीव गेल्यानंतर महावितरणला आली जाग

Kolhapur Hupari Police : (बाळासाहेब कांबळे) : शेतात वैरण आणण्यासाठी गेलेल्या तरुणाला खांबावरील तुटलेल्या वीज वाहिनीचा धक्का बसून जागीच मृत्यू झाला. अथर्व शिवाजी हांडे (वय १७, रा. होळकरनगर हुपरी) असे त्याचे नाव आहे. हुपरी पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली आहे..पोलिसांनी सांगितले की, अथर्व याच्या वडिलांचे येथील जुने बसस्थानक ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा बायपास मार्गावरील धोबी कट्ट्याच्या पिछाडीस शेत आहे. या शेतात जनावरांना वैरण आणण्यासाठी अथर्व गेला होता. संध्याकाळ झाली, तरी तो घरी परत न आल्याने वडील शिवाजी शेतात गेले. त्यावेळी त्यांना बांधावर अथर्वची सायकल दिसली; पण तो दिसून आला नाही. थोडे अंतर पुढे गेल्यावर अथर्व वीज वाहिनीला चिकटल्याचे व निपचित पडल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी ही घटना घरी तत्काळ कळवली..माहिती मिळताच महावितरणने वीजपुरवठा खंडित केला. पोलिस निरीक्षक एन. आर. चौखंडे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी तरुणांच्या मदतीने अथर्व यास वीज वाहिनीपासून बाजूला करून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणले. तेथे शवविच्छेदन करण्यात आले. तेथे आलेल्या नातेवाइकांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता..Kolhapur Crime News: मार्केट यार्डात धडक कारवाई! जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा, तब्बल १४ जणांवर गुन्हा दाखल.हांडे यांच्या शेतातूनच महावितरणची वीज वाहिनी गेली आहे. ती दोन दिवसांपूर्वी तुटून खाली लोंबकळत होती. याच वाहिनीचा अथर्व यास अंदाज आला नाही. नकळत त्याचा स्पर्श झाला आणि त्यातच तो गतप्राण झाला. अथर्व येथील एका महाविद्यालयात अकरावीत शिकत होता. अभ्यासात तो हुशार होता. त्याच्या मागे आई, वडील व बहीण असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.