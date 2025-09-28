Kolhapur Shocking News : गटारीत बुडणाऱ्या छोट्या भावाला, वाचविताना मोठ्या भावाचा मृत्यू; कोल्हापुरातील घटनेने खळबळ

घटना – फुलेवाडी रिंगरोडवरील अहिल्यादेवी होळकरनगरात ९ वर्षीय जॉन कांबळे गटारीत कोसळला; त्याला वाचवण्यासाठी मोठा भाऊ केदार (११) याने गटारीत उडी घेतली.राहिलेले प्रयत्न – शिवतेज तरुण मंडळाचे कार्यकर्ते व अग्निशमन दलाने तातडीने प्रयत्न करून दोघांना बाहेर काढले; मात्र केदारचा उपचाराआधीच मृत्यू झाला, तर जॉनला सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले.प्रतिक्रिया – घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईकांचा आक्रोश झाला; स्थानिक नागरिक व अग्निशमन दलाच्या जलद प्रतिसादामुळे एका मुलाचा जीव वाचविण्यात यश आले..Drain Accident Kolhapur : शिकवणीहून घरी परतताना लहान भाऊ पाय घसरून साडेतीन फूट खोल गटारीत कोसळला. पावसामुळे खळाळत वाहणाऱ्या गटारीतून हाहा म्हणता लहान भाऊ वाहत निघाला. सोबत असलेला मोठा भाऊ केदार ऊर्फ जुएल मारुती कांबळे (वय ११) याने क्षणार्धात गटारीत उडी घेतली. प्रवाहासोबत दोघेही ३० ते ३५ फूट वाहत जाऊन चेंबरखाली एका पाण्याच्या पाईपला अडकून पडले. ओरडण्याचा आवाज ऐकताच स्थानिक तरुण, अग्निशमन दलाने शर्तीचे प्रयत्न करून दोघांना बाहेर काढले. मात्र, नाकातोंडात पाणी गेल्याने केदार कांबळे याचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला, तर जॉन मारुती कांबळे (वय ९) याला वाचविण्यात यश आले. त्याला सीपीआरमध्ये दाखल केले आहे. सायंकाळी पाचच्या सुमारास फुलेवाडी रिंगरोडवरील अहिल्यादेवी होळकरनगरात ही घटना घडली..याबाबत घटनास्थळाहून मिळालेली माहिती अशी ः मारुती कांबळे पत्नी व तीन मुलांसोबत फुलेवाडी रिंगरोडवरील दत्त कॉलनी परिसरात राहण्यास आहेत. त्यांची मुले केदार ऊर्फ जुएल व जॉन आज सायंकाळी घरापासून काही अंतरावरील शिकवणीला गेले होते. तेथून घरी परतत असताना भागातील शिवतेज तरुण मंडळाजवळ जॉनचा पाय घसरल्याने तो गटारीत कोसळला. सोबत असलेला मोठा भाऊ केदारनेही त्याला वाचविण्यासाठी गटारीत उडी घेतली. दोघेही सुमारे ३० ते ३५ फूट वाहत जाऊन गटारीतून जाणाऱ्या एका पाण्याच्या पाईपला अडकले..पाण्याचा प्रवाह रोखण्याचा प्रयत्न...पाठीला दप्तर असल्याने दोघे अडकून पडले. केवळ तोंड पाण्याबाहेर असल्याने दोघे श्वास घेत ओरडत होते. शिवतेज तरुण मंडळाचे कार्यकर्ते जमले. त्यांनी एका बाजूने पाण्याचा प्रवाह वाचविण्याच प्रयत्न सुरू केला. सलिम मुल्ला, सचिन घोरपडे हे गटारीत उतरले, पण पाण्याचा प्रवाह अधिक असल्याने पुढे जाता येत नव्हते. शिवतेज तरुण मंडळाचे कार्यकर्ते किरण पाटील, चंद्रकात पोवार, अर्जुन पाटील, अनंदा कांबऴे, महेश मगदूम यांनी गटारीच्या दुसऱ्या टोकाला जाऊन सिमेंट पत्रा टाकून पाण्याचा प्रवाह रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण, गटारीच्या चिंचोळ्या भागात दोघे अडकून पडल्याने तिथे पोहोचणे मुश्कील बनले होते..Kolhapur Lawyer Trapped : वकिलानेच घेतली लाच, प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने लाखो रूपये उकळत होता...; तक्रारदाराने घडवली अद्दल.अवघ्या पाच मिनिटात अग्निशमन दाखल...फुलेवाडी व टिंबर मार्केट अग्निशमन स्टेशनचे बंब अवघ्या पाच मिनिटात घटनास्थळी दाखल झाले. स्टेशन फायर ऑफिसर मनीष रणभिसे यांच्यासह किसन पवार, सुभाष मगदूम, अमोल शिंदे या जवानांनी मुलांना बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले. चिंचोळ्या गटारीतून आत जाऊन जवानांनी केदार व जॉनला पाण्यातून बाहेर आणले. केदारच्या नाकातोंडात पाणी गेल्याने तो बेशुद्ध झाला होता. अग्निशमन दलाच्या वाहनातूनच दोघांना सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले..नातेवाइकांचा आक्रोशकेदार व जॉनचे वडील गवंडी कामावर गेले होते, तर आई कामानिमित्त बाहेर गेली होती. या घटनेची माहिती समजताच दोघे सीपीआरमध्ये आले. केदारला वाचविण्यासाठी डॉक्टरांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले नाही. त्याचा मृत्यू झाल्याचे घोषित करताच आई, मावशीसह नातेवाईक महिलांनी आक्रोश केला. सीपीआर आवारात मोठ्या प्रमाणात जमलेल्या नातेवाइकांनाही धक्का बसला..वाचवा, वाचवा असा आवाज....शिवतेज तरुण मंडळापासून काही अंतरावर या गटारीवर स्लॅब टाकण्यात आला आहे. याखाली दोघेही अडकले होते. बाजूला असलेल्या लाँड्रीचालक अशोक शिंदे यांच्या कानावर वाचवा, वाचवा असा आवाज पडला. त्यांनी आसपास पाहिले असता गटारीच्या चेंबरमधून आवाज येत होता. त्यांनी आरडोओरडा करून तरुणांना बोलावले. स्थानिकांनी दोघांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले..FAQप्र.१: ही घटना कुठे घडली?उ. – कोल्हापूरजवळील फुलेवाडी रिंगरोडवरील अहिल्यादेवी होळकरनगर येथे.प्र.२: घटनेत किती मुले अडकली होती?उ. – दोन भाऊ: केदार (११) व जॉन (९).प्र.३: सध्या जॉन कांबळेची प्रकृती कशी आहे?उ. – जॉनला सीपीआर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.प्र.४: केदार कांबळेचे काय झाले?उ. – केदारचा नाकातोंडात पाणी गेल्याने उपचाराआधीच मृत्यू झाला.प्र.५: दोघांना वाचवण्यासाठी कोणांनी प्रयत्न केले?उ. – स्थानिक शिवतेज तरुण मंडळाचे कार्यकर्ते व अग्निशमन दलाने..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.