कोल्हापूर

Kolhapur Tragedy Farmer : शेतात वैरण कापताना मधमाश्‍यांनी घेरलं, कोल्हापुरातील शेतकऱ्याचा पळता न आल्याने मृत्यू

Farmer Dies Being Attacked : बसाप्पा कुमठे हे आलास रस्त्यावरील शेतात वैरण कापण्यासाठी गेले होते. अचानक नारळाच्या झावळीवरील मधमाश्‍यांचे पोळे खाली पडले व हजारो मधमाश्‍या घोंघावत दिसेल त्याच्यावर हल्ला करत सुटल्या.
Kolhapur Tragedy Farmer

शेतात वैरण कापताना मधमाश्‍यांनी घेरलं, कोल्हापुरातील शेतकऱ्याचा पळता न आल्याने मृत्यू

Kolhapur Farmer : मधमाश्‍यांनी केलेल्या हल्ल्यात बुबनाळ (ता. शिरोळ) येथील शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. बसाप्पा आण्णाप्पा कुमठे (वय ६९) असे शेतकऱ्याचे नाव आहे. बुबनाळ येथील नदीकाठावरील शेतात ही घटना घडली.

