मधमाश्यांनी केलेल्या हल्ल्यात बुबनाळ (ता. शिरोळ) येथील शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. बसाप्पा आण्णाप्पा कुमठे (वय ६९) असे शेतकऱ्याचे नाव आहे. बुबनाळ येथील नदीकाठावरील शेतात ही घटना घडली..याबाबत अधिक माहिती अशी, बसाप्पा कुमठे हे आलास रस्त्यावरील शेतात वैरण कापण्यासाठी गेले होते. अचानक नारळाच्या झावळीवरील मधमाश्यांचे पोळे खाली पडले व हजारो मधमाश्या घोंघावत दिसेल त्याच्यावर हल्ला करत सुटल्या. या हल्ल्यात अनेक शेतकरी सापडले व जखमी झाले. अचानकपणे मधमाश्यांनी सुरू केलेल्या हल्ल्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला. शेतकरी जीव वाचविण्यासाठी धावत पळत सुटले, मात्र बसाप्पा कुमठे यांना उठून पळता येईना..त्यातच शेकडो मधमाश्यांनी चावा घेतल्याने ते जागीच बेशुद्ध पडले. थोड्यावेळानंतर स्थानिक लोकांनी त्यांना उठवून उपचारासाठी खासगी दवाखान्यात दाखल केले, मात्र उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. मधमाश्यांच्या हल्ल्यात काही शेतकरी जखमी झाले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.