Kolhapur Building Slab Collapse : कालची रात्र भयानक, सहकाऱ्यांना वाचवा... त्यांना बाहेर काढा; घटनास्थळावर बांधकाम कामगार महिलांचा हंबरडा

ठळक मुद्दे (Highlights)स्लॅब कोसळून भीषण दुर्घटना – फुलेवाडी फायर स्टेशनजवळ नव्या इमारतीचा स्लॅब अचानक कोसळल्याने अनेक कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले, परिसरात भीती व गोंधळ पसरला.महिलांचा आक्रोश – सहकारी अडकले असल्याने कामगार महिलांनी अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी "त्यांना वाचवा" अशी हाक मारत हंबरडा फोडला, तर काही महिला बेशुद्ध पडल्या.स्थानिक व बचावपथकाचे धाडस – स्थानिक नागरिक, मंडळातील तरुण, फायर ब्रिगेड व पोलिसांनी जीव धोक्यात घालून ढिगाऱ्यातून कामगारांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले, जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Kolhapur Accident Latest Updates : 'आमच्या सहकाऱ्यांना वाचवा... त्यांना बाहेर काढा...' अश्रू भरल्या डोळ्यांनी आणि थरथरणाऱ्या आवाजात बांधकाम कामगार महिलांनी हंबरडा फोडला. फुलेवाडी फायर स्टेशनजवळ सुरू असलेल्या नव्या बांधकाम इमारतीचा स्लॅब अचानक कोसळल्याने भीषण दुर्घटना घडली. यात काही बांधकाम कामगार अडकले. काहींना बाहेर काढले. या संपूर्ण घटनेने परिसरात सर्वत्र भीती, चिंता आणि बांधकाम कामगार महिलांच्या आक्रोशाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..रात्री आठ-साडेआठच्या सुमारास बांधकामावर स्लॅब टाकण्याचे काम सुरू होते. अचानक जोराचा आवाज झाला आणि स्लॅब कोसळला. काही कामगार वर काम करत होते, तर काही स्लॅबच्या खाली होते. स्लॅब कोसळताच प्रचंड आवाज झाला आणि त्याखाली धावपळ उडाली. क्षणार्धात चार ते पाच कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले.स्थानिकांची तातडीने मदतीसाठी धावही दुर्घटना घडताच तिथेच असलेल्या मंडळातील तरुण आणि स्थानिक नागरिक तत्काळ घटनास्थळी धावले. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगारांना वाचवविण्यासाठी त्यांनी हाताने कोसळलेल्या स्लॅबच्या तारा आणि सिमेंटचा ढीग उचलण्यास सुरुवात केली. 'आमच्या डोळ्यासमोर हे घडत होते... त्यांचा आरडाओरडा ऐकून आम्ही घाबरलो. पण, वेळ वाया घालवला नाही. जीव धोक्यात घालूनही आम्ही ढिगारा बाजूला करण्यास सुरुवात केली,' असे स्थानिकांनी सांगितले..महिलांचा आक्रोशया दुर्घटनेने महिलांना जबर धक्का बसला. अडकलेले बहुतेक कामगार हे त्यांचेच सहकारी असल्याने त्या हंबरडा फोडून रडत होत्या. 'त्यांना बाहेर काढा, त्यांना वाचवा,' असे म्हणत त्या फायर ब्रिगेडच्या जवानांसमोर हात जोडून याचना करत होत्या. त्यांच्या डोळ्यातून वाहणारे अश्रू, थरथरणारे ओठ आणि कंप पावणारे शरीर पाहून प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी आले. काही महिला तर अर्धवट बेशुद्ध झाल्या. त्यांना शेजारील नागरिकांनी पाणी पाजून सांभाळले. त्यानंतर त्यांना सीपीआर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.ढिगाऱ्याखाली दबलेले जीवस्लॅबच्या ढिगाऱ्यातून ठिकठिकाणी लोखंडी सळया बाहेर आल्या होत्या. सिमेंट-खडीचा ढीग डोंगरासारखा झाला होता. त्याखाली अडकलेल्यांची स्थिती काय असेल याची कल्पना करूनच उपस्थितांच्या अंगावर शहारे आले. काही जणांनी मोबाईलवरून मदतीसाठी फोन केला. रुग्णवाहिका सतत येत-जात होत्या. जखमींना तातडीने शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले..घटनास्थळी तणावाचे वातावरणदुर्घटना कळताच कामगारांचे नातेवाईक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांच्या रडण्याने, किंचाळण्याने संपूर्ण परिसर तणावग्रस्त झाला. पोलिसांनी गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. तरीही रडणाऱ्या महिलांच्या आक्रोशाने वातावरण अधिकच दाहक झाले. 'दुपारी कामावर आले, रात्री ही बातमी कळली... आता घरी काय सांगू?' असा सवाल एका बांधकाम कामगाराने केला.सामाजिक बांधिलकीचे दर्शनस्थानिक नागरिक, मंडळातील तरुण, फायर ब्रिगेडचे जवान, पोलिस सगळेच एकत्र येऊन जीव वाचविण्यासाठी धडपड करत होते. ढिगाऱ्यातील विटा, सिमेंट, खडी हटवणे, अडकलेल्या व्यक्तीचा आवाज ऐकून त्याला धीर देणे. हे सर्व समन्वयाने सुरू होते..वाचलेल्या महिलांची कहाणीढिगाऱ्यात सापडता सापडता बाहेर पडलेल्या दोन महिलांची अवस्था अत्यंत भीषण होती. धुळीने माखलेला चेहरा, थरथरणारे हात, अश्रूंनी भरलेले डोळे..., अशा अवस्थेत त्या रडू लागल्या.फायर ब्रिगेडचे प्रयत्नफुलेवाडी फायर स्टेशन अगदी जवळ असल्याने कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून त्यांनी ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला. कटर आणि इतर साधनांचा वापर करून सुरुवातीला दोन कामगारांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आले. मात्र, दोघे जण खूप वेळ अडकून राहिले..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)Q1. दुर्घटना कुठे घडली?➡️ फुलेवाडी फायर स्टेशनजवळ नव्या इमारतीच्या स्लॅब टाकण्याच्या कामादरम्यान.Q2. स्लॅब कोसळल्यावर किती लोक अडकले?➡️ अंदाजे चार ते पाच कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले, तर काहींना तातडीने बाहेर काढण्यात आले.Q3. स्थानिकांनी काय केले?➡️ स्थानिक तरुण आणि नागरिकांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता हातांनी सिमेंट-खडी व लोखंडी सळया हटवून मदतकार्य सुरू केले.Q4. महिलांची प्रतिक्रिया काय होती?➡️ सहकारी अडकलेले पाहून महिलांनी आरडाओरडा, आक्रोश, रडण्याच्या आवाजाने परिसर हादरवून टाकला; काही महिला बेशुद्ध पडल्या..