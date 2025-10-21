Woman Ends Life Kolhapur : हृदयद्रावक! बैलगाडी शर्यतीत पतीचा अपघात; २० वर्षे पतीची सेवा करून अखेर महिलेनं उचललं टोकाचं पाऊल

Kolhapur Crime News : कर्जाच्या तगाद्याला कंटाळून नरंदे (ता. हातकणंगले) येथील एका महिलेने विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना आज उघडकीस आली. कमल विलास ढेरे (वय ४२) असे या महिलेचे नाव आहे. याबाबतची नोंद हातकणंगले पोलिस ठाण्यात झाली आहे..हातकणंगले तालुक्यातील नरंदे येथे कमल ढेरे या पती आणि मुलांसह राहत होत्या. त्यांचे सासर रुकडी आहे. पण, त्या कुटुंबासह नरंदे येथेच माहेरी राहत होत्या. त्यांचे पती विलास ढेरे हे बैलगाडी शर्यतीमध्ये अपघात झाल्याने गेल्या २० वर्षांपासून घरी झोपूनच असतात. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. मुलीचे लग्न आणि पतीचा औषधोपचार यासाठी कमल यांनी एका पतसंस्थेतून व बचत गटाकडून ९ लाखांचे कर्ज काढले होते..Kolhapur CBS Rada : कोल्हापूर सीबीएसवर एसटी नसल्याने प्रवासी संतापले, जोरदार घोषणाबाजी; नेमकं काय प्रकरण.कुटुंबाचा सर्व भार त्यांच्यावरच असल्याने त्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक ओढाताण होत होती. कर्ज वसुलीसाठी तगादाही सुरू होता. रविवारी सायंकाळी सात वाजता त्या घरी कोणालाही न सांगता निघून गेल्या होत्या. त्या राहत असलेल्या शेताशेजारीच गजानन अनुशे यांच्या विहिरीमध्ये त्यांनी उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना रात्री दहा वाजता उघडकीस आली. या घटनेची माहिती मिळताच हातकणंगले पोलिस ठाण्याचे पोलिस कॉन्स्टेबल सदानंद पाटील यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह हातकणंगले ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.