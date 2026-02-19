Kolhapur To Vaibhavwadi railway : कोल्हापूर ते वैभववाडी रेल्वेमार्गासाठी हवाई सर्वेक्षण सुरू, २० दिवस हेलिकॉप्टर घिरट्या घालणार

Kolhapur railway expansion news : वैभववाडी ते कोल्हापूर प्रस्तावित रेल्वेमार्गाचे हवाई सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर केला जात आहे. दोन दिवसांपासून सुरू झालेले हे सर्वेक्षण १० मार्चपर्यंत चालणार असल्याचे अधीकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले..कोल्हापूर शहरासह पन्हाळा, शाहूवाडी या हवाई मार्गावरून आज हेलिकॉप्टरच्या घिरट्या सुरू असल्यामुळे नागरिकांतून वेगवेगळ्या शंका पुढे येऊ लागल्या आहेत. रत्नागिरी-वैभववाडी-कोल्हापूर या प्रस्तावित रेल्वेमार्गाचे नव्याने सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हा मार्ग होण्याची शक्यता आहे..सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री असताना या मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी ५० कोटींची तरतूद झाली. साधारण १०७ किलोमीटर लांबीच्या हा रेल्वे मार्ग प्रस्तावित आहे. तो केव्हा होणार अशी अपेक्षा वारंवार व्यक्त होत आहे. अलीकडेच याला मंजुरी मिळाल्यामुळे त्याचे सर्वेक्षण आता सुरू झाले आहे..सर्वेक्षणासाठी मजले (ता. हातकणंगले) येथे तीन हेलिकॉप्टर दाखल झाली आहेत. त्यांच्या माध्यमातून हे हवाई सर्वेक्षण होत आहे. कोल्हापूर विमानतळाकडून हेलिकॉप्टरच्या उड्डाणासाठी मंजुरी घेतली आहे. मजले येथील हेलिपॅडवरूनच या हेलिकॉप्टरांचे रोज उड्डाण होत आहे. कोल्हापूर ते रत्नागिरीदरम्यान ते हवाई सर्वेक्षण करीत आहेत. केंद्रीय पातळीवरून हे काम सुरू आहे. विमानतळ प्राधिकरणाकडून केवळ हेलिकॉप्टरच्या उड्डाणाविषयी मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली..हवाई सर्वेक्षणातून रेल्वेमार्ग नेमका कोठून, कसा असेल, यासह अन्य तांत्रिक माहिती घेतली जात आहे. यावरून रेखांकनाचा अंदाज घेतला जात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. साधारण पंचवीस दिवसांत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे. कालावधी कमी-जादा होऊ शकतो. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वेक्षणासाठी केला जात असल्याचेही सांगण्यात येते..Vaibhavwadi Kolhapur Railway : वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्ग आचारसंहितेनंतर भूसंपादन, बजेटमध्ये सव्वातीन हजार कोटींची तरतूद; असा आहे मार्ग.भारतीय विमानतळ प्राधिकरणामार्फत मुंबई फ्लाईट इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर यांच्याशी समन्वय करून सर्वेक्षणाचे काम केले जात आहे. कोल्हापूरवरील विमानांची हवाई क्षेत्रातील परिस्थिती अनुरूप क्लिअरन्स दिले जातात. बेल ४०७ या बनावटीची तीन हेलिकॉप्टर तैनात केली आहेत. त्यांना ५९०० फूट उंचीपर्यंत उड्डाण करण्यासाठी १६ फेब्रुवारी ते १० मार्चदरम्यान कोल्हापूर उत्तर व उत्तर पूर्व भागातील सेंट्रल रेल्वेच्या सर्वेक्षणासाठी परवानगी दिली आहे.- अनिल शिंदे, संचालक, कोल्हापूर विमानतळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.