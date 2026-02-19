कोल्हापूर

Kolhapur To Vaibhavwadi railway : कोल्हापूर ते वैभववाडी रेल्वेमार्गासाठी हवाई सर्वेक्षण सुरू, २० दिवस हेलिकॉप्टर घिरट्या घालणार

Kolhapur Vaibhavwadi rail project : कोल्हापूर ते वैभववाडी या प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी हवाई सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली असून पुढील २० दिवस पन्हाळा, शाहूवाडी आणि परिसरात हेलिकॉप्टरद्वारे पाहणी केली जाणार आहे.
Kolhapur railway expansion news : वैभववाडी ते कोल्हापूर प्रस्तावित रेल्वेमार्गाचे हवाई सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर केला जात आहे. दोन दिवसांपासून सुरू झालेले हे सर्वेक्षण १० मार्चपर्यंत चालणार असल्याचे अधीकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

