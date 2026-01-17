Kolhapur Political Analysis : कोल्हापुरात विनय कोरेंचा पक्ष 'बी' टीम'च ठरली, सर्वात मोठा धक्का सतेज पाटलांना, भाजपचंही नुकसान

Kolhapur Election Political Analysis : कोल्हापूर जिल्ह्यात दोन आमदार असलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाने शेवटच्या टप्प्यात रिंगणात उडी घेतली. महायुतीने सहकार्य केले नाही म्हणून आरपीआय आठवले आणि कवाडे गटाला सोबत घेऊन तीस जागांवर निवडणूक लढवली. यामध्ये प्रभाग दहामध्ये अक्षय जरग यांनी विजयी होऊन भोपळा फोडला. आपला उमेदवार विजयी होण्यापेक्षा इतर पक्षातील कोणाला विजयी करायचे आणि कोणाला पराभूत हे मात्र जनसुराज्य शक्ती पक्षाने ठरविल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले. त्यामुळे ती ‘बी टीम’च ठरली..जनसुराज्य पक्ष ‘बी टीम’ म्हणून निवडणुकीत चर्चेत आला. त्याचा परिणामही निकालात तसाच दिसून आला. प्रभाग आठमध्ये काँग्रेसचे प्रशांत खेडकर यांना ६०२३ मते मिळाली. अवघ्या ३६३ मतांनी ते विजयी झाले, तेथे ‘जनसुराज्य’च्या रमेश खाडेंनी ५५०६ मते घेतली. येथे भाजपला पराभूत करण्यात जनसुराज्य शक्ती महत्त्वाची ठरली. याच्याउलट स्थिती प्रभाग अकरामध्ये झाली. तेथे ‘जनसुराज्य’च्या रमा पचरेवाल यांनी १४०३ मते घेऊन काँग्रेसच्या यशोदा आवळेंना मागे खेचले. येथे भाजपच्या निलांबरी साळोखे विजयी झाल्या. दोन्ही ठिकाणी कोणाला तरी पराभूत किंवा विजयी करण्यात महत्त्वाची भूमिका जनसुराज्य शक्तीने बजावली..जनसुराज्य शक्तीच्या उमेदवारांमुळे ८, १३, १४, १७, १९ या प्रभागांत कॉँगेसचे एकूण सात उमेदवार विजयी होण्यास मदत झाली. तसेच महायुतीच्या एकूण नऊ उमेदवारांना त्यांचा फायदा झाला. जनसुराज्य शक्तीमुळे भाजपच्या पाच, शिवसेनेच्या तीन आणि राष्ट्रवादीची एक जागा विजयी झाल्या. प्रभाग १०, ११, १३, १४ मध्ये भाजपच्या पाच उमेदवारांना याचा फायदा झाला. प्रभाग क्रमांक ११, १२ आणि १८ मध्ये एकूण तीन शिवसेनेच्या उमेदवारांना याचा फायदा झाला..Kolhapur Municipal Politics : कोल्हापुरात महायुतीचा पहिला महापौर कोण? नेत्यांकडून नगरसेवकांच्या बैठकीची वेळ तारीख ठरली.राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची प्रभाग क्रमांक तेरामध्ये माजी नगरसेवक नियाज खान १७५५ मतांनी विजयी झाले. त्यांच्या गटात ‘जनसुराज्य’च्या शेखर जाधव यांनी ३४१५ मते मिळवली. येथे जनसुराज्य शक्तीची मते निर्णायक ठरली. एकेकाळी महापौरसुद्धा जनसुराज्य शक्तीचा होता. आता मात्र केवळ एका जागेवर पक्षाला समाधान मानावे लागले..५० टक्के उमेदवारांची डिपॉझिट जप्तप्रभाग १९ मध्ये भाजपचे राहुल चिकोडे यांचा ४१ मतांनी पराभव झाला. त्यांच्या प्रभागात जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे सुभाष रामुगडे यांना १७४० मते मिळाली आहेत. त्यामुळे तेथेही जनसुराज्य शक्ती बी टीम ठरली आहे. जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या एकूण उमेदवारांपैकी १४ म्हणजे ५० टक्के उमेदवारांची डिपॉझिट जप्त झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.