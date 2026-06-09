Shaktipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ विरोधात कोल्हापुरात विराट मोर्चा; सतेज पाटील, राजू शेट्टी करणार नेतृत्व

Kolhapur Farmers March : शक्तिपीठमुळे विकास नाही, तर शासनाकडून इंडस्ट्रियल कॅरिडॉरच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल दरांनी जमिनी लाटण्याचा डाव आहे, असे कटकारस्थान वेळीच उधळून लावण्यासाठी कोल्हापुरातील होणारे मंगळवार (ता. ९) च्या शक्तिपीठ महामार्ग विरोधातील संघर्ष महामोर्चासाठी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी नवे पारगाव (ता. हातकणंगले) येथे संघर्ष समितीच्या बैठकीत केले..हातकणंगले, वाळवा, पन्हाळा तालुक्यांतील शेतकरी उपस्थित होते. निमंत्रक नितीन हुजरे यांनी स्वागत केले. शेतकरी शेतमजूर संघटनेचे वैभव कांबळे म्हणाले, ज्या- त्या भागातील शेतकरी लोकप्रतिनिधींना भेटण्यासाठी जातात, त्यावेळी सर्व लोकप्रतिनिधी शक्तिपीठ महामार्गाबाबत आम्ही शेतकऱ्यांच्या बरोबर आहोत, असे सांगतात व मुंबईला गेल्यानंतर शक्तिपीठाच्या बाजूने आहे, असे म्हणतात, अशा लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांशी बेईमानी करू नये..विजयसिंह जाधव, विक्रम पाटील, दीपक जाधव, प्रकाश पाटील, बाबासाहेब मोरे, सरपंच तुकाराम पोवार, सुभाष भापकर, सुरेश बेनाडे, बाबासाहेब चौगुले, आर. बी. पाटील, महेश कुंभार, भगवान पाटील, स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष अजित पोवार आदींनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी शिवाजीराव सिद, शिरीशकुमार जाधव, प्रभाकर साळुंखे, संपत पोवार आदी उपस्थित होते..Shaktipeeth Highway Survey : शक्तिपीठ महामार्गाचा अंतिम आराखडा अद्याप नाही; सर्वेक्षणास सहकार्य करा, शंभूराज देसाईंच्या शेतकऱ्यांना सूचना.मोर्चा यशस्वीचा रथयात्रेतून निर्धारशक्तिपीठ महामार्गविरोधी मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचा निर्धार चंदगड, आजरा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी केला. चंदगड येथील कानूर येथून शक्तिपीठ विरोधी रथयात्रा निघाली, ही यात्रा कुरणी, माळुंगे, बुजवडे, गवसेतून आजरा तालुक्यात आली. पोळगाव, एरंडोल, वेळवटी, देवर्डे, मसुलीतून पेरणालीत आली. प्रत्येक गावात कोपरा सभा घेत शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध का?, अशी भूमिका संपत देसाई, सम्राट मोरे, के. के. भारतीय यांनी मांडली.विजय पवार, मायकल बारदेस्कर, पांडुरंग मुगडे, तानाजी देसाई, सुभाष देसाई, सरपंच विठोबा गावडे, कृष्णा पाटील सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.