कोल्हापूर

Kolhapur Voter List : महापालिकेच्या मतदारयादीत गोंधळ वाढला; चुकीच्या प्रभागात गेली ५६८ नावे, नागरिकांचा संताप वाढला!

Wrong Ward Entries Trigger : चुकीच्या प्रभागात गेलेल्या नावांबाबत आज ५१ हरकती दाखल झाल्या. आज ८३ हरकती आल्या असून गांधी मैदान विभागीय कार्यालयात त्यापैकी ६० हरकती आल्या आहेत. त्यामुळे एकूण ५६८ हरकती झाल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : चुकीच्या प्रभागात गेलेल्या नावांबाबत आज ५१ हरकती दाखल झाल्या. आज ८३ हरकती आल्या असून गांधी मैदान विभागीय कार्यालयात त्यापैकी ६० हरकती आल्या आहेत. त्यामुळे एकूण ५६८ हरकती झाल्या असून प्रत्येक विभागीय कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन हरकतींची तपासणी करत आहेत.

