Kolhapur Voter List : महापालिकेच्या मतदारयादीत गोंधळ वाढला; चुकीच्या प्रभागात गेली ५६८ नावे, नागरिकांचा संताप वाढला!

कोल्हापूर : चुकीच्या प्रभागात गेलेल्या नावांबाबत आज ५१ हरकती दाखल झाल्या. आज ८३ हरकती आल्या असून गांधी मैदान विभागीय कार्यालयात त्यापैकी ६० हरकती आल्या आहेत. त्यामुळे एकूण ५६८ हरकती झाल्या असून प्रत्येक विभागीय कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन हरकतींची तपासणी करत आहेत..हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढवली असल्यामुळे सलग तीन दिवस मोठ्या प्रमाणावर हरकती येत आहेत. त्यात चुकीच्या प्रभागात नाव गेल्याच्या वैयक्तिक व सामूहिक हरकतींची संख्या बहुसंख्य आहे. आज ८३ हरकती दाखल झाल्या..Kolhapur Election : मतदार यादीत नाव असूनही 'नाव गायब'? विभागीय कार्यालयांत हरकती दाखल करण्यासाठी नागरिकांची धावपळ!.त्यातील १४ सोडल्यास इतर सर्व चुकीच्या प्रभागात नावे गेल्याबाबत आहेत. त्यात सर्वाधिक ६० हरकती या गांधी मैदान विभागीय कार्यालयांतर्गत असलेल्या प्रभागांतील आहेत. त्यात वैयक्तिक नोंदवलेल्या ३५ हरकती आहेत..साडेपाचशेच्यावर हरकती गेल्या आहेत. अजून तीन दिवसांची मुदत आहे. त्यामुळे संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. विभागीय कार्यालयाच्या अखत्यारितील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून हरकतींचा निपटारा करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन नावांबाबत तपासणी केली जात आहे..Kolhapur voter list errors : कोल्हापूरात मतदार यादीतून नावे 'डिलिट'; नागरिक संतप्त, चारही कार्यालयांत ७० हरकतींचा धडाका.