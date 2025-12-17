कोल्हापूर

Kolhapur Sewage : वाढती लोकसंख्या, जुनी यंत्रणा आणि अपुरे प्रकल्प; कोल्हापूरचे सांडपाणी संकट कधी सुटणार?

Rising Population Increase : ४९ एमएलडी सांडपाणी अजूनही अप्रक्रियित; शंभर टक्के प्रक्रियेचे उद्दिष्ट केवळ कागदावर. उपनगरांपासून जुन्या पेठांपर्यंत सांडपाणी व्यवस्थेची कोंडी कायम. नवे प्रकल्प, पुनर्वापर आणि कठोर अंमलबजावणीशिवाय शहर स्वच्छ होणार नाही
Rising Population Increase

Rising Population Increase

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : शहरातील सांडपाण्याचा प्रश्न वर्षांनुवर्षे तसाच आहे. प्रशासनाने काही वर्षांत सांडपाण्याच्या जलवाहिन्या बदलणे, उपनगरांत नवीन जलवाहिनी टाकणे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे अशी अनेक कामे केली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
water
pollution
water project
Environmental protection
Management System
population
high
Environmental Concerns

Related Stories

No stories found.