Kolhapur Sewage : वाढती लोकसंख्या, जुनी यंत्रणा आणि अपुरे प्रकल्प; कोल्हापूरचे सांडपाणी संकट कधी सुटणार?

कोल्हापूर : शहरातील सांडपाण्याचा प्रश्न वर्षांनुवर्षे तसाच आहे. प्रशासनाने काही वर्षांत सांडपाण्याच्या जलवाहिन्या बदलणे, उपनगरांत नवीन जलवाहिनी टाकणे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे अशी अनेक कामे केली..मात्र, वाढती लोकसंख्या, थेट पाईपलाईनमुळे सांडपाण्याचे वाढलेले प्रमाण आणि ग्रामीण भागातील सांडपाण्याचा भार यामुळे व्यवस्था अपुरी पडते. शहरामध्ये नवीन तीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. याच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून, हे प्रकल्प पूर्ण झाले तर तयार होणाऱ्या शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम प्रभावीपणे होईल. सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्यावरही प्रशासनाने भर द्यावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. - ओंकार धर्माधिकारी.भांडुप संकुलात २,००० एमएलडी क्षमतेचे नवीन जल-उदंचन केंद्र; १,८६९ कोटींचा प्रकल्प.उपनगरांतील प्रश्न प्रलंबितउपनगरांत सांडपाणी वाहून नेणारी जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, काही भागात घरातील सांडपाणी पाईपची जोडणी मुख्य वाहिनीला केलेली नाही. त्यामुळे अद्याप सांडपाणी गटारीतून वाहते..पुनर्वापर आवश्यकशहरामध्ये दररोज १४९ एम.एल.डी सांडपाणी तयार होते. त्यातील १०६.४ एम.एल.डी सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते, तर ४९ एम.एल.डी सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नाही. शहरातील गृहप्रकल्पांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बंधनकारक आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. प्रशासनाकडून कठोर कारवाईची गरज आहे. मंगल कार्यालये, हॉटेल यांना सांडपाणी प्रक्रिया बंधनकारक करून त्याचा पुनर्वापर आवश्यक आहे. शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीमध्ये सोडले जाते. त्याऐवजी अधिकाधिक सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे गरजेचे आहे..पाणी टंचाईमुक्तीसाठी गरज ६७ टाक्यांची.ग्रामपंचायतींच्या सांडपाण्याचा भारशहरालगत असणाऱ्या ग्रामपंचायतींमधून दररोज १५ ते १८ एम.एल.डी. सांडपाणी नाल्यातून शहरात येते. त्यावरही महापालिका प्रक्रिया करते. या ग्रामपंचायतींनी स्वतःचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे अपेक्षित असून, त्यासाठी त्यांना प्राधिकरणाच्या माध्यमातून निधी दिला जाणार आहे..मध्यवर्ती भागाचे जुने दुखणेशहरांमधील पेठांचा भाग जुने कोल्हापूर म्हणून ओळखला जातो. या भागात सांडपाणी व्यवस्था जुनी आहे. पूर्वी हा परिसर अरुंद आणि छोट्या गल्ल्यांचा होता. या परिसरात वाडे किंवा कौलारू घरी होती. आता तेथे इमारती झाल्या असून, कुटुंबांची संख्या ही वाढली आहे. त्यामुळे सांडपाण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. मात्र, ते वाहून नेणाऱ्या जलवाहिन्या पन्नास वर्षांपूर्वीच्या आहेत. त्यामुळे सांडपाणी तुंबण्याचे प्रकार वारंवार घडतात..शहरातील सांडपाणी पाईप तुंबण्याच्या घटना वारंवार होत आहेत. त्यामुळे सांडपाणी पाईप बदलणे, दुरूस्त करणे ही कामे वारंवार करायला लागतात. यासाठी जो वार्षिक खर्च होतो त्याचा विचार करून कायमस्वरुपी उपाययोजना केल्यास यावर होणारा खर्च कमी होईल. यासाठी व्यापक आराखडा करून त्याची अंमलबजावणी करावी.- श्रेयस पाटील, नागरिक. टाकाळा शहरातील नाल्यांमधून सांडपाणी मोठ्या प्रमाणात वाहते. नाल्यांवर अतिक्रमणे आहेत. काही ठिकाणी नाले वळवलेलेही आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी नैसर्गिक प्रवाहाने जाते. त्यामुळे घरांमध्ये पाणी येते. नाले तुंबल्याने सखल भागात पाणी साचते. नाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे नैसर्गिक प्रवाह टिकवले पाहिजेत. सांडपाणी पाईपमधूनच प्रक्रिया प्रकल्पापर्यंत नेले पाहिजे.- विक्रम माने, नागरिक .राजारामपुरी जलप्रदूषण रोखायचे असल्यास सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे क्रमप्राप्तच आहे. महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया होते. मात्र, अजूनही १२ नाल्यांवर प्रक्रिया प्रकल्प करणे आवश्यक आहे. नवीन प्रक्रिया प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. ते गतीने मार्गी लावले पाहिजेत. शहरात तयार होणाऱ्या शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची प्रभावी यंत्रणा उभी करावी.- अवधूत पाटील, नागरिक.राजारामपुरी सांडपाणी वाहून नेणारी जलवाहिनी तुंबल्याने हे पाणी रस्त्यावर येते. यामुळे त्या परिसरात दुर्गंधी पसरते. आरोग्याचे प्रश्नही उद्भवतात. सांडपाणी नेणाऱ्या जलवाहिन्यांमध्ये प्लास्टिक बाटल्या अडकल्याने पाणी तुंबते. प्लास्टिकची बाटली मुख्य वाहिनीत जाणार नाही, यासाठी दक्षता घ्यावी. नागरिकांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा. आवश्यक त्या उपाययोजना प्रशासनानेही केल्या पाहिजेत.- संपदा तोरसकर, नागरिक.राजारामपुरी शहरातील मध्यवर्ती भाग तसेच राजारामपुरी, शाहुपुरी अशा भागात सांडपाण्याच्या वाहिन्या जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या फुटण्याचे प्रमाण अधिक आहे. या जलवाहिन्या बदलून नवीन घालणे गरजेचे आहे. अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर करून गळती किंवा तुंबलेले रस्ते न खोदता कळू शकेल. शहरात एकाच ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प विक्रेंद्रित कारवेत. सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे आवश्यक आहे.- भारती घोडके, नागरिक .राजारामपुरी नियोजित प्रक्रिया प्रकल्पबापट कॅम्प - १५ एम.एल.डी.दुधाळी - १९.५० एम.एल.डी.जयंती - ९ एम.एल.डी..अमृत योजना पहिला टप्पा (पूर्ण काम)निधी - ७०.७७ कोटीसांडपाणी नवीन जलवाहिनी - ७८ किलोमीटरसांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प - २.अमृत योजना दुसरा टप्पा (प्रस्तावित कामे)सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प - ३सांडपाणी नवीन जलवाहिनी - १७३ किलोमीटरनिधी - २८० कोटी शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प.कसबा बावडा ..................................... ७६ एम.एल.डी.दुधाळी ........................................... १७ एम.एल.डी.कसबा बावडा ..................................... ४ एम.एल.डी.एकूण प्रक्रिया ..................................... ९७ एम.एल.डी.यामध्ये क्षमता वाढवल्याने आणखी ................. १० एम.एल.डी. प्रक्रियाएकूण १०६.७ एम.एल.डी. सांडपाण्यावर प्रक्रिया. 