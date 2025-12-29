Kolhapur Politics : कोल्हापूरच्या मध्यवर्ती प्रभाग १४ मध्ये दिग्गज आमनेसामने; इच्छुकांच्या गर्दीने निवडणूक तापली

कोल्हापूर : शहराचा मध्यवर्ती भाग असलेल्या प्रभाग क्रमांक चौदामध्ये इच्छुकांची गर्दी झाल्याने चांगलीच चुरस वाढली आहे. पक्षाची उमेदवारी मिळण्याची वाट न बघता त्यांनी प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. माजी नगरसेवक, सामाजिक आणि तरुण कार्यकर्त्यांनी या प्रभागातून रिंगणात उतरण्याची जोरदार तयारी केली आहे..आपल्याच पक्षाची अधिकृत उमेदवारी मिळविण्यासाठी त्यांची धावपळ सुरू आहे. त्यात काहींनी बाजी मारली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झटूनही उमेदवारी मिळाली नाही, तर बंडखोरी करून अपक्ष अथवा तिसऱ्या आघाडीतून लढण्याची तयारी इच्छुकांनी केली आहे. - संतोष मिठारी.Kolhapur Election : मध्यवस्तीतील प्रभागात ‘इच्छुकांचा शड्डू’ मतांची गोळाबेरीज न जमल्यास विजय अशक्य!.नागाळा पार्क, मुक्तांबिका मंदिर परिसर, शाहूपुरी, आझाद चौक, शाहू मिल परिसर असा भाग असणाऱ्या या प्रभाग क्रमांक चौदामध्ये पूर्वीच्या व्हिनस कॉर्नर, शाहूपुरी, शिवाजी उद्यमनगर, यादवनगर या प्रभागांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. बऱ्यापैकी शहराचा मध्यवर्ती आणि व्यापारी, औद्योगिक परिसर या प्रभागामध्ये आहे..महापालिकेच्या यापूर्वीच्या निवडणुकीमध्ये व्हिनस कॉर्नरमध्ये शिवसेनेने ताराराणी आघाडीवर मात केली. शाहूपुरीमध्ये शिवसेनेच्या विरोधातील ताराराणी आघाडीने बाजी मारली होती. शिवाजी उद्यमनगर आणि यादवनगर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) काबीज केले होते..Kolhapur Election : राजेश क्षीरसागरांचा होमपिच तापला; जुन्या पेठांपासून बाजारपेठांपर्यंत इच्छुकांची प्रचंड गर्दी.आता हे चारही प्रभाग एकत्रित आल्याने तसेच लोकसभा, विधानसभेला महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत झाल्याने नवी समीकरणे तयार झाली आहेत. या चारही भागांतून महाविकास आघाडी, महायुतीकडील इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. त्यात माजी नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि युवा कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे..त्यांचा एकूणच संपर्क पाहता या प्रभागातील लढत चुरशीने होणार आहे. त्यात रिंगणात उतरलेल्या दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. सध्या राज्य पातळीवरून सुरू असणाऱ्या घडामोडी पाहता ज्यांना पक्षाकडून उमेदवारी मिळणार नाही, अशा काही इच्छुकांनी आम्ही गेली आठ ते दहा वर्षे तयारी केली आहे, कोणत्याही परिस्थितीत थांबायचे नाही, असे ठरविले आहे. अपक्ष अथवा तिसऱ्या आघाडीच्या पर्यायाचा विचार सुरू केला आहे. .त्यामुळे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या उमेदवारांची संख्या अधिक असणार आहे. ते लक्षात घेता महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या माध्यमातून लढणाऱ्या चारही उमेदवारांना एकमेकांची मदत होणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यादृष्टीने या परिसरनिहाय उमेदवारी देण्याबाबत पक्षांकडून विचार करून कार्यवाही सुरू आहे. त्यात काँग्रेसने त्यांचे तीन उमेदवार जाहीर केले आहेत. .महायुती आणि शिवसेना ठाकरे गटाकडून अद्याप प्रक्रिया सुरू आहे. या सर्व राजकीय पक्षांचे उमेदवार जाहीर झाल्यानंतरही नव्या घडामोडी होतील. बंडखोरी करणाऱ्या, नवख्या उमेदवारांचे आव्हान महायुती आणि महाविकास आघाडीसमोर निश्चितपणे राहणार आहे. .वाहतुकीची कोंडी, पार्किंगचा अभाव, कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठा, कोटीतीर्थ तलाव आणि हुतात्मा गार्डन, महावीर गार्डनचा विकास, यादवनगरमधील प्रॉपर्टी कार्डचा प्रलंबित प्रश्न, अशा मुद्यांभोवती प्रचार रंगणार आहे. प्रभागाची व्याप्ती.नागाळा पार्क परिसर, शाहूपुरी परिसर, रेल्वे स्टेशन, मुक्तांबिका मंदिर परिसर, शिवाजी उद्यमनगर, छत्रपती शाहू स्टेडियम, छत्रपती शिवाजी स्टेडियम परिसर, खासबाग मैदान, आझाद चौक, उमा टॉकीज चौक, सुभाष रोड, कोटीतीर्थ, बागल चौक, यादवनगर, पांजरपोळ, शाहू मिल परिसर.दृष्टिक्षेपात लोकसंख्याएकूण लोकसंख्या = २६९८०अनुसूचित जाती लोकसंख्या = २०८३अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = १८७पुरुष मतदार = ११८८९महिला मतदार= १२५४२एकूण मतदार = २४४३४.आरक्षण असेअ-नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला)ब-सर्वसाधारण (महिला) क-सर्वसाधारणड-सर्वसाधारण .विकासाचे मुद्देमुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यांच्या डांबरीकरणाची आवश्यकता, पार्किंग, वाहतुकीच्या नियोजनाची गरज, महावीर गार्डन, हुतात्मा गार्डनचा नियोजनबद्ध विकास हवा , कोटीतीर्थ तलावाच्या सुशोभीकरण, विकासाला संधी, पाईपलाईन बदलून योग्य दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची गरज, गटारी, ड्रेनेज लाईनची आवश्यकता, कचरा उठावाचे योग्य नियोजन हवे .इच्छुक असे...प्रकाश नाईकनवरे, पूजा नाईकनवरे, अजित मोरे, सुमित साटम, सविता साटम, अमर समर्थ, विनायक फाळके, दिलशाद मुल्ला, प्रेमा डवरी, निलिमा पाटील, पूजा शिराळकर, विनया गायकवाड, धनश्री तोडकर, छाया पाटील, शशिकांत बिडकर, रफिक मुल्ला, सलीम मुल्ला, राहुल चव्हाण, शीतल पाटील, शमा मुल्ला, विशाल शिराळकर, सागर गायकवाड, प्रकाश नलवडे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.