Kolhapur Water Problem : ५०० कोटी वसुली, तरी थकबाकी का? कोल्हापुरात पाणी परिषद घेण्याची मागणी

कोल्हापूर : गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेने ५०० कोटींची पाणीपट्टी वसूल केली असली, तरी जलसंपदा विभागाची थकबाकी का भरली नाही? असा सवाल करत, पाणीपुरवठ्याचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे पाणीप्रश्नी लोकप्रतिनिधींसोबत महापालिका चौकात पाणी परिषद घ्यावी, अशी मागणी कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय कृती समितीने आज केली. १६१ कोटींच्या थकबाकीमुळे जलसंपदा विभागाने महापालिकेची तीन उपसा केंद्रे बंद करून पाणीपुरवठा बंद पाडला होता..याबाबत कृती समितीने आज महापौर आणि आयुक्तांसमवेत बैठक घेतली. यावेळी जलसंपदाच्या कारवाईचा निषेध केला. ॲड. बाबा इंदूलकर म्हणाले, एक रुपया नऊ पैशाने जलसंपदाकडून पाणी घेऊन महापालिका नऊ रुपयांना विकते. यातून दहा वर्षांत महापालिकेने ५०० कोटींवर पाणीपट्टी वसुली केली. ३०० कोटी खर्च धरला, तरी महापालिकेने इतर पैशातून वेळीच थकबाकी भरली असती, तर ही नामुष्की ओढवली नसती..जलसंपदाच्या थकबाकीबाबत आमदार अमल महाडिक यांनी तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी बैठक घेऊन, २१ कोटींचा तोडगा काढला होता. पण, प्रशासनाने ते एकरकमी भरले नाही. त्यामुळे थकबाकी १६१ कोटींपर्यंत गेली. ८० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी महापालिका पंचगंगा नदीत सोडते. त्याचे पैसे जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दिले पाहिजे. शहरासाठी १२० एमएलडी पाणी लागते..पण, थेट पाईपलाईन योजनेतून १८० एमएलडी आणि शिंगणापूर, बालिंगा योजनेतून ६० एमएलडी पाणी उपसा केला जातो. शिंगणापूर आणि बालिंगा उपसा केंद्र सुरू ठेवल्याने महिन्याला ७० ते ८० लाखांचे वीज बिल येते. दिलीप देसाई म्हणाले, गरजेपेक्षा ७०-८० एमएलडी पाणी जादा उचलतो, तरी शहरात पाणीटंचाई असते हे का? महापालिकेने पाणी चोरल्याचा आरोप जलसंपदा विभाग करत आहे..त्यावर महापालिकेने खुलासा का केला नाही. किशोर घाटगे म्हणाले, गळतीद्वारे किती पाणी वाया जाते, बेकायदेशीररीत्या पाणी घेणाऱ्यांवर काय कारवाई केली. महापौर रूपाराणी निकम म्हणाल्या, महापालिकेला पाणीपट्टीतून मिळणारे पैसे आणि लागणारा खर्च याचा ताळमेळ नाही. जलसंपदाने कल्पना न देता, पाणीपुरवठा तोडणे हे चुकीचे आहे. संबंधित खात्याचे आणि जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार, आमदार यांच्याशी बोलून थकबाकीवर तोडगा काढू.. उपायुक्त परितोष कंकाळ म्हणाले, मूळ थकबाकी ६५ कोटी ८० लाखांची असून, त्यावर दंडव्याज, लोकल सेस, विलंब शुल्क, अशी १६० कोटी ८४ लाखांची थकबाकी आहे.अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, बाबा पार्टे, अनिल कदम, अशोक भंडारे, राजेंद्र पाटील, काकासो पाटील, अमित अतिग्रे, अविनाश दिंडे आदी उपस्थित होते..इतकी मोठी नोंद इतिहासात नाही ः आयुक्तआयुक्त के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या, महापालिकेने ९६ लाख रुपये भरून २०३३ पर्यंतच्या करार केला आहे. पाणी चोरीचा आरोप चुकीचा आहे.२०११ पासून आजवर ४८ कोटी १९ लाख भरले आहेत. दोन वर्षांत १५ कोटी भरले आहेत. इतिहासात एवढी मोठी पाणीपट्टी भरल्याची नोंद नाही.१५० कोटी थकबाकी मान्य नाही. याबाबत दाद मागितली आहे. थकबाकीपोटी जलसंपदा विभागाचा सुमारे साडेदहा कोटींचा घरफाळा आणि पाणीपट्टीचे समायोजन करायला तयार आहे.