Kolhapur: ‘थेट पाईपलाईन’ योजना पुन्हा बंद,‘काळम्मावाडी’तील पातळी कमी झाल्याने फटका; शिंगणापूरचा एक पंपही बंद-सुरू

कोल्हापूर: गेल्या आठवड्यात थेट पाईपलाईन योजनेचा एकमेव सुरू असलेला पंप काळम्मावाडी धरणातील पाणी पातळी कमी झाल्याने पुन्हा बंद पडला, तर पंचगंगा नदीतीलही पातळी कमी होत असल्याने शिंगणापूर योजनेतील चौथा पंप बंद ठेवावा लागत आहे. धरणातून योग्य प्रमाणात पाणी सोडले नाही तर बालिंगा, नागदेववाडी, शिंगणापूर योजनेतून कमी उपसा होऊन शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे..आजपासून दिवसाआड पाणी नदीतील पाण्याची स्थिती पाहून महापालिकेने २२ जूनपासून दिवसाआड पाणी देण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे उंच व दूरच्या भागात कमी दाबाने पाणी मिळण्याची समस्या दूर होऊ शकते. त्यासाठी महापालिकेकडून मात्र काटेकोर नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. भाड्याने घेतलेले टॅंकरही जलशुद्धीकरण केंद्रांवर थांबून ठेवले आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar: हलक्या पावसाचा अंदाज, पण उकाडा कायम; कसा राहील आठवडा ?.काळम्मावाडी धरणातील पातळी कमी झाल्याने गेल्या आठवड्यापूर्वीच उपसा बंद झाला होता. त्याचवेळी भोगावती व पंचगंगा नदीतीलही पाणी कमी झाल्याने बालिंगा, नागदेववाडी, शिंगणापूर उपसा केंद्र बंद पडले. त्यामुळे चार दिवस शहरात पाण्याचा ठणठणाट होता. ही स्थिती सुधारण्यासाठी थेट पाईपलाईन योजनेच्या जॅकवेलच्या पाणी मार्गातील गाळ काढण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून एक पंप कमी क्षमतेने सुरू झाला..त्यामुळे राजारामपुरीकडे जाणाऱ्या भागाला किमान पाणीपुरवठा सुरू राहिला, पण पातळीच कमी झाल्याने तो पंप फार चाले, अशी अपेक्षा नव्हती. त्याप्रमाणेच शनिवारी त्या पंपातून पाणी उपसा बंद झाला. परिणामी थेट पाईपलाईन योजना बंद झाली. यामुळे आता नागदेववाडी, बालिंगा, शिंगणापूर योजनेवर शहराच्या पाणीपुरवठ्याची भिस्त आहे. त्यातच शेती उपसाबंदी शिथिल केल्याने नदीतील पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत आहे..Pune: पुण्यासह जिल्ह्यात ‘नीट’ परीक्षा शांततेत; पोलिसांचा ६३ केंद्रांवर कडक बंदोबस्त; सीसीटीव्हीची करडी नजर.भोगावती व पंचगंगा नदीतील पाणी कमी झाल्याने शिंगणापूर योजनेच्या सुरू असलेल्या चारपैकी एक पंप अनेकवेळा बंद ठेवावा लागत आहे. पातळी वाढली की पुन्हा सुरू केला जात आहे. त्यामुळे पाणी कमी उपसा होऊ लागला आहे. ई वॉर्ड, कसबा बावडा तसेच ए, बी वॉर्डमधील काही भागांत त्या योजनेचे पाणी जाते. नदीतील पातळी आणखी कमी झाली तर शिंगणापूर योजनेवर अवलंबून या भागाला पाणीटंचाई भेडसावू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.