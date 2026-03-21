Corporation Water Crasis : कोल्हापुरात पाणीपुरवठ्यावरून वाद; महापालिका-जलसंपदा आमनेसामने, पदाधिकाऱ्यांची कडक भूमिका

कोल्हापूर : पाणीपुरवठ्यासारखी अत्यावश्यक सेवा असताना तीच अचानक बंद करून शहरवासीयांना वेठीस धरण्याच्या कारवाईवरून आज महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले..सभागृह अस्तित्वात आहे, महापौर आहेत तरी कुणालाही पूर्वकल्पना न देता कारवाई केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अडीच तासांनंतर मंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर पाणी उपसा सुरू करण्याची तयारी जलसंपदा विभागाने दाखवली..Kolhapur Municipal : १० कोटींच्या थकबाकीसाठी धडक कारवाई; जलसंपदा विभागाचे २४ विभाग सील.दोन्ही कार्यालयांकडून कारवाई सुरू झाल्यानंतर यामधून तोडगा काढण्यासाठी महापौर रूपाराणी निकम यांनी दोन्हीकडील अधिकाऱ्यांची बैठक महापालिकेत बोलावली. महापौर दालनात झालेल्या बैठकीस जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर, रविकांत आडसूळ, शहर अभियंता हर्षजित घाटगे, मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक तसेच स्थायी सभापती विशाल शिराळे, सभागृह नेते मुरलीधर जाधव, गटनेते आदिल फरास, शारंगधर देशमुख, ऋतुराज क्षीरसागर उपस्थित होते..महापौर निकम यांनी, दोन्ही विभागांत रकमेवरून वाद आहे. त्यासाठी मंत्री पातळीवर चर्चा झाली. महापालिकेने अधूनमधून पैसे भरले आहेत. एकदा बैठक घेऊन किती रक्कम द्यायची हे ठरवण्याची गरज आहे. .Kolhapur Water Crisis : तीन पाणी योजना, तरीही टॅंकरवरच भागते तहान; शहरात वर्षभरात टॅंकरच्या २५०० फेऱ्या.त्यासाठी माझ्याशी येऊन चर्चा केली असती तर काही मार्ग काढता आला असता. पण कुणाशीच चर्चा न करता थेट पाणी बंद करणे ही बाब चुकीची असल्याची नाराजी व्यक्त केली. गटनेते आदिल फरास यांनी उद्या रमजान ईद असताना अचानक पाणी बंद करून नागरिकांना वेठीस धरले आहे. त्याऐवजी महापौर, पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करता आली असती. .तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर कारवाई करता आली असती, असे सांगितले. मुरलीधर जाधव, विशाल शिराळे यांनीही चर्चा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. याबाबत कार्यकारी अभियंता माने म्हणाल्या, 'महापालिकेशी इतक्या वर्षांपासून चर्चा केली जात आहे. .मंत्री पातळीवरही चर्चा झाल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे रक्कम भरण्यास फारसा प्रतिसाद दिला जात नाही. वीज बिले वेळेत दिली जातात, तशीच आमचीही बिले द्या, अशी मागणी आहे. वेळोवेळी नोटीस देऊनही काहीच फरक पडत नसल्याने आमदार अमल महाडिक यांच्याशी या प्रश्नावर चर्चा केली आहे.' .जलअभियंता हर्षजित घाटगे म्हणाले, 'महापालिकेकडून मागील वर्षी सात कोटी, तसेच चालू वर्षात आजअखेर सात कोटी ४० लाख दिले आहेत. याशिवाय ९६ लाख भरून पाणीपट्टी करार केला आहे. जलसंपदा विभागाकडूनही महापालिकेची पाणीपट्टी व घरफाळा थकबाकीपोटी १० कोटी ५७ लाख येणे बाकी आहे.'. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक यांच्या माध्यमातून जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. त्यानुसार स्थानिक अधिकाऱ्यांना सील काढण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर माने यांनी ईद असल्याने पाणी सोडतो;पण महापालिकेने ३१ मार्चअखेर २० कोटींपर्यंत रक्कम दिली जाईल, असे पत्र द्यावे, असे सांगितले. महापौर निकम यांनी याबाबत बुधवारी बैठक घेऊ, त्यात निर्णय घेऊ, असे सांगितले..आयुक्तांशी फोनवरून संपर्कबैठकीत महापौर, इतर पदाधिकाऱ्यांनी फोनवरून आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी अधिकृत रजेवर असल्याचे सांगितले तरी फोनवरून अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत असल्याचे स्पष्ट केले.