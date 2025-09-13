Weather Update : कोल्हापुरात ढगफुटीसदृश पाऊस, अनेक भागात ‘कोसळधार’; आणखी 'किती' दिवस पावसाची शक्यता!

Kolhapur Rain Update : कोल्हापूर शहर व जिल्ह्यातील वातावरणात शुक्रवारी सकाळपासूनच बदल जाणवू लागला. दुपारपर्यंत कडकडीत ऊन पडले. त्यानंतर अचानक दुपारी शहराच्या काही भागांत व उपनगरांत ढगफुटीसदृश पावसाने अक्षरश: झोडपून काढले. शहरातील मंगळवार पेठ, उत्तरेश्वर पेठ, महापालिका परिसर, छत्रपती शिवाजी चौक, संभाजीनगर, आपटेनगर, वाशी, कळंबा, पाचगाव, आर. के. नगर, मोरेवाडी, कणेरी अशा अनेक भागांत हा पाऊस झाला. यामुळे गेल्या चार दिवसांपासून पाऊस नसल्याने सुखलेले रस्ते शुक्रवारी पुन्हा ओले होऊन चिखलमय झाले. यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन अनेक ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी झाली. दरम्यान हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार कोल्हापूरसह परिसरात आणखी दोन दिवस पावसाची शक्यता आहे..गेल्या चार-पाच दिवसांपासून पाऊस गायब झाला असून, ऊन पडत आहे. शुक्रवारी दिवसभर अंगाला चटके बसणारे ऊन होते. त्यामुळे ‘ऑक्टोबर हीट’ आताच पडली की काय? अशा चर्चा होती; परंतु अचानक दुपारी साडेतीनच्या सुमारास जोरदार पाऊस पडायला सुरुवात झाली. बघता बघता ढगफुटीसदृशचे पावसात रुपांतर झाले. तब्बल पाऊण तास एकसारखा हा कोसळधार पाऊस सुरूच होता..मात्र, शहराच्या मध्यवर्ती भागासह अन्य काही भागांमध्ये पावसाचा एक थेंबही पडला नसल्याचे दिसून आले. अचानक जोरदार सुरू झालेल्या पावसाने नदी, नाले, गटारी तुडुंब भरून वाहून लागल्या. याचे पाणी रस्त्यांवर पसरले. तसेच अनेक रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमध्ये हे पाणी साचल्याने वाहनधारकांना कसरत करतच मार्गक्रमण करावे लागले. अचानक झालेल्या या पावसामुळे उन्हाच्या तडाख्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला. दरम्यान, पंचगंगा नदीची पाणीपातळी रात्री १३ फूट पाच इंच इतकी होती. तर दोन बंधारे पाण्याखाली आहेत..कुंभी-कासारी कारखाना परिसरात मुसळधार पाऊस झाला. सायंकाळी पाचनंतर तासभर झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या आठवडाभराच्या विश्रांतीनंतर करवीरच्या पश्चिम भागात दमदार पाऊस झाला. गेले चार दिवस पावसाने पूर्ण उघडीप दिल्याने माळरानावरील पिके माना टाकायला लागली होती. मात्र, आजच्या पावसाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास आलेल्या पावसाने तासभर हजेरी लावली. यामुळे ऊस पिकासह भुईमूग, सोयाबीन, नाचणीसह फूल पिकांना दिलासा मिळाला..Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे नेतृत्व महिलांकडे, मुलगी, पत्नी, की सून?; अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर.कागल परिसराला पावसाने झोडपलेकागल शहरासह परिसरात सायंकाळी झालेल्या पावसाने दोन तास अक्षरश: झोडपून काढले. यामुळे सर्वत्र पाणीच पाणी झाले. या पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. सायंकाळी पाचच्या सुमारास कागल परिसरात जोरदार पावसाने हजेरी लावून दोन तास झोडपून काढले. सखल भागात पाण्याचा निचरा न झाल्याने काही परिसर थोड्या काळासाठी जलमय झाला होता. अचानक सुरू झालेल्या पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली. या पावसात येथील बीएसएनएल ऑफिसजवळ असलेल्या बोगद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. अचानक आलेल्या पावसामुळे सर्वत्र गारवा पसरला. गहिनीनाथनगरमध्ये माळावरून आलेले पाणी गार्डनच्या बाजूच्या रस्त्यावर जाताना रस्ता लाल भडक दिसून येत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.