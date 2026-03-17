कोल्हापूर

Kolhapur Crime News : वंशाला दिवा पाहिजे म्हणून, कोल्हापुरात महिलेसोबत घडलं भयानक; नणंद, सासूने केलं धक्कादायक कृत्य

Kolhapur Women Harassment Case : कोल्हापुरात वंशाला दिवा हवा म्हणून एका महिलेला छळ करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नणंद आणि सासूवर गंभीर आरोप करण्यात आले असून पोलिस तपास सुरू आहे.
kolhapur woman harassment for male child

kolhapur woman harassment for male child

Sandeep Shirguppe
Domestic Violence Kolhapur : वंशाला दिवा म्हणून मुलगा पाहिजे, सुनेने घरी राहू नये म्हणून सासरे आणि नणंद यांच्याकडून मारहाण, छळ होत असल्याची फिर्याद लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात आज दाखल झाली. तनुजा अभिषेक पुणेकर (३२, रा. रंकाळा टॉवर परिसर) यांनी ही फिर्याद दिली. त्यानुसार सासरे सुरेश बापूसाहेब पुणेकर (७२, रा. रंकाळा टॉवर परिसर) आणि नणंद श्‍वेता संजय कुडाळ (४६, रा. बाजारपेठ गेणुप्रसाद कॉम्प्लेक्स, कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग) यांच्याविरोधात लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Kolhapur
crime
Crime News
crime news in marathi
crime news marathi
crime news today
Crime News Kolhapur

