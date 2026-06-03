Konkan Sea Accident : सहलीसाठी कोकणात गेलेले कोल्हापूरचे दोघे समुद्रात बुडाले; गडहिंग्लजचा 21 वर्षीय तरुण बेपत्ता, शिरोडा किनाऱ्यावर मोठी लाट आली अन्...

कोल्हापूर/कसबा बीड : कोकणातील समुद्रात काल कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन तरुण बुडाले. रत्नागिरीजवळील आरे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिरोडा वेळागर येथे या दुर्घटना (Aare Ware beach drowning incident today) घडल्या..आरे किनाऱ्यावरील घटनेत अतुल रघुनाथ सुतार (वय १७) याचा बुडून मृत्यू झाला. त्याच्या सोबतचा मयूर विष्णू खाडे (१६, दोघेही रा. सावर्डे दुमाला, ता. करवीर) याच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ही घटना घडली. शिरोडा वेळागर येथील दुर्घटनेत पर्यटकांपैकी प्रणय ज्ञानेश्वर देवमाने (२१, रा. गडहिंग्लज, कोल्हापूर) बुडून बेपत्ता झाला..Gopalgad Fort : शिवकालीन गोपाळगड किल्ल्याबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ऐतिहासिक वारशाचा वाद आता मिटणार? मंत्री शेलारांनी दिले जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश.नुकतीच दहावी उत्तीर्ण झालेले सावर्डे दुमाला, सडोली दुमाला व हिरवडे दुमाला या गावातील ४१ विद्यार्थी, विद्यार्थिनीं सहलीसाठी रत्नागिरी गणपतीपुळे येथील आरे-वारे बीच येथे गेले होते. यामध्ये १७ विद्यार्थी व १९ विद्यार्थिनी होत्या..दुपारच्या सुमारास काही विद्यार्थी समुद्रात उतरले. या वेळी अतुल सुतार पोहत पोहत समुद्रात पुढे गेला. त्याला परत बोलावण्यासाठी त्याचा मित्र मयूर खाडे मागोमाग गेला; मात्र प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने दोघेही खोल पाण्यात बुडू लागले. अन्य विद्यार्थ्यांनी आरडा ओरडा सुरू केला..ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे पोलिस आणि झिपलाईनच्या स्वयंसेवकांनी धाव घेत दोघांनाही बाहेर काढले; मात्र अतुल सुतार याचा मृत्यू झाला होता. बेशुद्धावस्थेतील मयूर खाडे याला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मृत अतुलच्या मागे आई-वडील, लहान बहीण, आजोबा असा परिवार आहे..India Nepal Border Dispute : लिपुलेख-कालापानी वादात चीनची एन्ट्री? भारताने नेपाळला सुनावले; द्विपक्षीय यंत्रणा असताना तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही!.शिरोडा वेळागर येथे गडहिंग्लजमधील प्रतीक शंकर बुगडे (२०), दर्शन सुरेश जानवरेकर (२१), शिवम चंद्रशेखर मस्ती (१९), विघ्नेश धोंडिबा दळवी (२२), रितेश दीपक कांबळे (२२) व प्रणय (२१) मोटारसायकलने फिरण्यासाठी आले होते. त्यामधील प्रतीक व प्रणय सायंकाळी सहाच्या सुमारास समुद्रात पोहण्यासाठी गेले. प्रणय समुद्रात पुढे पुढे सरकला आणि लाटेबरोबर बुडाला. त्याचा मित्र प्रतीक बुगडे पोहत पाण्याबाहेर आल्याने वाचला. पोलिसांनी प्रणयचा शोध घेतला; मात्र उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नाही..हातावरील पोट...देवमाने कुटुंबीय शेंद्री मार्गावरील बिरदेव मंदिराजवळ राहते. प्रणयचे आई-वडील फुले, फळे विक्री करून कुटुंबाचा गाडा ओढतात. त्याची आई लक्ष्मी रोडवर फुले आणि जवारी केळी विकते. वडील आठवडा बाजारात बॅगा विकण्याचे काम करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.