Konkan Sea Accident : सहलीसाठी कोकणात गेलेले कोल्हापूरचे दोघे समुद्रात बुडाले; गडहिंग्लजचा 21 वर्षीय तरुण बेपत्ता, शिरोडा किनाऱ्यावर मोठी लाट आली अन्...

कोल्हापूर

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Kolhapur student drowned at Ratnagiri beach

Kolhapur student drowned at Ratnagiri beach

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर/कसबा बीड : कोकणातील समुद्रात काल कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन तरुण बुडाले. रत्नागिरीजवळील आरे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिरोडा वेळागर येथे या दुर्घटना (Aare Ware beach drowning incident today) घडल्या.

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