Kolhapur Politics : रणधुमाळी मिनीविधानसभेची; कोल्हापूर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मतदार यादींचा कार्यक्रम जाहीर

राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदेसह ३३६ पंचायत समितींच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आज मतदार यादींचा कार्यक्रम जाहीर केला.अर्हता तारीख (त्या दिवशी अस्तित्वातील विधानसभा) - १ जुलै २०२५, गट व गणांची प्रारूप यादी प्रसिद्ध करणे - ८ ऑक्टोबर २०२५प्रारूप यादीवर हरकती स्वीकारणे - ८ ते १४ ऑक्टोबर २०२५, अंतिम यादी प्रसिद्ध करणे, मतदान केंद्राची यादी - २७ ऑक्टोबर २०२५.Kolhapur Politics : राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदेसह ३३६ पंचायत समितींच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आज मतदार यादींचा कार्यक्रम जाहीर केला. मतदार यादी तयार करताना १ जुलै २०२५ रोजी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. दरम्यान, प्रारूप मतदार यादी ८ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. यादीवर १४ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती नोंदवता येतील. हरकतीवरील सुनावणीनंतर २७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्याच दिवशी मतदान केंद्रांची यादीही प्रसिद्ध होईल..ओबीसी आरक्षणावरून लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १६ सप्टेंबर रोजी दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच गट व गणांची प्रारूप यादी प्रसिद्ध करून त्यावरील हरकतींची सुनावणी पूर्ण केली. त्यानंतर अंतिम रचनाही प्रसिद्ध झाली आहे. त्यापुढील भाग म्हणून मतदार यादीचा कार्यक्रम आज जाहीर करण्यात आला..१ जुलै २०२५ रोजी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेच्या मतदार यादीवरून या निवडणुकीसाठी प्रारूप तयार करण्यात येणार आहे. याद्या तयार करताना घ्यावयाची खबरदारीही या आदेशात नमूद केली आहे. ही जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवली आहे. प्रारूप यादीतील नावातील चुका, दुसऱ्या गट, गणातील नावे चुकून अंतर्भूत झाली असल्यास ती बदलणे, विधानसभा यादीत नाव असून, ते गट किंवा गणात नसेल तर त्याचा समावेश करणे या पातळीवरच यादीत बदल करण्याचे या आदेशात म्हटले आहे..मतदान केंद्राची यादी निश्चित करताना प्रत्येक केंद्रावर किमान एक हजार ते ११०० मते असावीत. यापैकी किमान दहा टक्के कमी-जास्त मतदार असतील तर त्यासाठी वेगळे मतदान केंद्र करू नये. यादीचा कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर एखाद्या गट किंवा गणाच्या यादीवर आक्षेप घेऊन त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास अशा गट व गणातील कार्यक्रम स्थगित करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी आयोगास कळवावे, असेही या आदेशात म्हटले आहे..Kolhapur Politics : धनंजय महाडिक आणि राजेश क्षिरसागर यांच्यात वर्चस्वासाठी लागणार स्पर्धा, महायुतीतच बेबनाव.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१ : या निवडणुकीसाठी मतदार यादी कोणत्या आधारावर तयार होणार आहे?उ. – १ जुलै २०२५ रोजी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेच्या मतदार यादीच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार यादी तयार होणार आहेत.प्र.२ : प्रारूप मतदार यादी व हरकतींची तारीख कोणती?उ. – प्रारूप मतदार यादी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होईल आणि त्यावर हरकती १४ ऑक्टोबरपर्यंत स्वीकारल्या जातील.प्र.३ : अंतिम मतदार यादी कधी प्रसिद्ध होईल?उ. – हरकतींची सुनावणी झाल्यानंतर २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अंतिम मतदार यादी व मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध होईल.प्र.४ : मतदान केंद्रातील मतदारांची संख्या किती असावी?उ. – प्रत्येक मतदान केंद्रावर साधारण १,००० ते १,१०० मतदार ठेवण्याचे निर्देश आहेत; १०% पर्यंत कमी-जास्त असल्यास वेगळे केंद्र करायचे नाही.प्र.५ : यादीत नाव चुकीचे किंवा वगळले असल्यास दुरुस्ती कशी होईल?उ. – प्रारूप यादीच्या हरकतींच्या टप्प्यावर जिल्हाधिकारी स्तरावरच नाव दुरुस्ती, चुकीचा समावेश काढणे किंवा वगळलेल्या नावांचा समावेश केला जाईल.