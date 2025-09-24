कोल्हापूर

Kolhapur Politics : रणधुमाळी मिनीविधानसभेची; कोल्हापूर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मतदार यादींचा कार्यक्रम जाहीर

Zilla Parishad elections : हरकतीवरील सुनावणीनंतर २७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्याच दिवशी मतदान केंद्रांची यादीही प्रसिद्ध होईल.
Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदेसह ३३६ पंचायत समितींच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आज मतदार यादींचा कार्यक्रम जाहीर केला.

अर्हता तारीख (त्या दिवशी अस्तित्‍वातील विधानसभा) - १ जुलै २०२५, गट व गणांची प्रारूप यादी प्रसिद्ध करणे - ८ ऑक्टोबर २०२५

प्रारूप यादीवर हरकती स्वीकारणे - ८ ते १४ ऑक्टोबर २०२५, अंतिम यादी प्रसिद्ध करणे, मतदान केंद्राची यादी - २७ ऑक्टोबर २०२५

Kolhapur Politics : राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदेसह ३३६ पंचायत समितींच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आज मतदार यादींचा कार्यक्रम जाहीर केला. मतदार यादी तयार करताना १ जुलै २०२५ रोजी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

दरम्यान, प्रारूप मतदार यादी ८ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. यादीवर १४ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती नोंदवता येतील. हरकतीवरील सुनावणीनंतर २७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्याच दिवशी मतदान केंद्रांची यादीही प्रसिद्ध होईल.

