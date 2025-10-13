Kolhapur Reservation: कोल्हापूर जिल्हा परिषद गट व गणनिहाय आरक्षण जाहीर; नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता

कोल्हापूर : आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी गट व गणनिहाय आरक्षणाची सोडत आज पार पडली. जिल्ह्यातील एकूण ६८ गटांपैकी मोठ्या प्रमाणात महिला उमेदवारांसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. विशेष म्हणजे चंदगड तालुक्यातील चारही गटांवर महिला आरक्षण लागू झाले असून, यापैकी दोन गट खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत..तसेच भुदरगड तालुक्यातही चार गटांवर महिला आरक्षण असून, त्यापैकी तीन गट खुल्या प्रवर्गातील आणि एक ओबीसी महिलांसाठी राखीव आहे.आरक्षण तालुकानिहाय खालीलप्रमाणे निश्चित झाले आहे :- शाहुवाडी तालुका1. शित्तुर तर्फ वारूण – खुला2. सरूड – ओबीसी3. बांबवडे – ओबीसी4. आंबार्डे – खुला (महिला) पन्हाळा तालुका5. सातवे – खुला6. कोडोली – खुला7. पोर्ले तर्फ ठाणे – खुला8. यवलूज – खुला (महिला)9. कोतोली – ओबीसी (महिला)10. कळे – ओबीसी (महिला).हातकणंगले तालुका11. घुणकी – ओबीसी (महिला)12. भादोले – अनुसूचित जाती (महिला)13. कुंभोज – खुला (महिला)14. आळते – अनुसूचित जाती (महिला)15. शिरोली पुलाची – ओबीसी16. रूकडी – अनुसूचित जाती17. रूई – अनुसूचित जाती18. कोरोची – खुला (महिला)19. कबनूर – अनुसूचित जाती20. पट्टणकोडोली – अनुसूचित जाती21. रेंदाळ – खुला शिरोळ तालुका22. दानोळी – अनुसूचित जाती (महिला)23. उदगांव – ओबीसी24. आलास – खुला25. नांदणी – अनुसूचित जमाती (महिला)26. यड्राव – ओबीसी (महिला)27. अब्दूललाट – अनुसूचित जाती (महिला)28. दत्तवाड – खुला (महिला). कागल तालुका29. कसबा सांगाव – अनुसूचित जाती (महिला)30. सिद्धनेर्ली – ओबीसी (महिला)31. बोरवडे – खुला (महिला)32. म्हाकवे – ओबीसी33. चिखली – खुला (महिला)34. कापशी – ओबीसी (महिला)करवीर तालुका35. शिये – ओबीसी36. वडणगे – खुला37. उचगांव – खुला38. मुडशिंगी – ओबीसी39. गोकुळ शिरगांव – खुला40. पाचगांव – खुला41. कळंबे तर्फ ठाणे – खुला (महिला)42. पाडळी खुर्द – खुला43. शिंगणापूर – खुला (महिला)44. सांगरूळ – खुला (महिला)45. सडोली खालसा – खुला46. निगवे खालसा – खुला. गगनबावडा तालुका47. तिसंगी – खुला (महिला)48. असळज – खुलाराधानगरी तालुका49. राशिवडे बुद्रुक – खुला50. कसबा तारळे – खुला (महिला)51. कसबा वाळवे – ओबीसी52. सरवडे – खुला (महिला)53. राधानगरी – खुलाभुदरगड तालुका54. गारगोटी – खुला (महिला)55. पिंपळगाव – खुला (महिला)56. आकुर्डे – ओबीसी (महिला)57. कडगाव – खुला (महिला).आजरा तालुका58. उत्तूर – खुला59. पेरणोली – खुला गडहिंग्लज तालुका60. कसबा नूल – ओबीसी61. हलकर्णी – खुला62. भडगांव – खुला63. गिजवणे – खुला (महिला)64. नेसरी – खुला चंदगड तालुका65. आडकूर – खुला (महिला)66. माणगांव – ओबीसी (महिला)67. कुदनूर – खुला (महिला)68. तुडये – ओबीसी (महिला).यंदाच्या आरक्षण सोडतीत महिलांना मोठा वाटा मिळाल्याने महिला राजकारणात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या एकूण ६८ गटांपैकी ३५ पेक्षा जास्त गट महिला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.