कोल्हापूर

Kolhapur ZP : रविवारचा ‘सुपर प्रचार’! कोल्हापूर जिल्हा हलगी, घुमकं आणि घोषणांनी दणाणला

Election Campaing : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोहोचला असून सुटीचा दिवस असूनही सकाळपासून हलगी, घुमकं, झेंडे आणि घोषणांनी गावागावांत निवडणुकीचा धडाका पाहायला मिळाला.
Political workers campaign with rallies and slogans during ZP elections in Kolhapur.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील नेत्यांनी खूपच मनावर घेतल्या आहेत. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील आणि ६८ गट व १३६ गणात प्रत्येक पक्षाचा कार्यकर्त्या आज सकाळपासूनच प्रचारासाठी रस्त्यावर उतरला आहे.

