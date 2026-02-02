Kolhapur ZP : रविवारचा ‘सुपर प्रचार’! कोल्हापूर जिल्हा हलगी, घुमकं आणि घोषणांनी दणाणला

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील नेत्यांनी खूपच मनावर घेतल्या आहेत. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील आणि ६८ गट व १३६ गणात प्रत्येक पक्षाचा कार्यकर्त्या आज सकाळपासूनच प्रचारासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. .रविवार हा सुटीचा दिवस म्हणून निवांत घरी बसलेल्या लोकांना आज हलगी, घुमकं आणि कानठळ्या बसवणाऱ्या नेत्यांच्या जयघोषणा ऐकण्यातच घालवावा लागला. शनिवारी (ता. ७) मतदान आणि सोमवारी (ता. ९) मतमोजणी होणार आहे. .Election Campaign : निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीला अचानक ब्रेक; महाराष्ट्र राजकारण हादरले.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांनी जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक असली तरी यावेळी या निवडणुकांकडे राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील नेत्यांनी प्रतिष्ठेची लढाई म्हणून पाहिले आहे. .त्यामुळेच रविवारी सकाळपासूनच जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये प्रचाराचा धडाका सुरू झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ६८ गट आणि १३६ गणांमध्ये प्रत्येक पक्षाचा कार्यकर्ता रस्त्यावर उतरलेला दिसत आहे..Ichalkarnji Election : चिन्हे मिळताच उमेदवार मैदानात उतरले, पदयात्रा, कॉर्नर सभा आणि रिक्षा प्रचार; वस्त्रनगरी पूर्णपणे निवडणूकमय झाली असून प्रत्येक प्रभागात प्रचाराचा धडाका.रविवार हा सुटीचा दिवस म्हणून निवांत घरात राहण्याची अपेक्षा असलेल्या नागरिकांना मात्र आज हलगी, घुमके, बॅनर, फलक आणि नेत्यांच्या जयघोषात दिवस घालवावा लागला. गावा-गावांत सकाळी सात वाजल्यापासूनच प्रचार फेऱ्या सुरू झाल्या. .मोटारसायकल रॅल्या, चारचाकी वाहनांचे ताफे, हातात पक्षाचे झेंडे घेतलेले कार्यकर्ते आणि गावागावांत घुमणारे घोषणा युद्ध यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणुकीचे चित्र ठळकपणे दिसून येत आहे. भाजप, काँग्रेस, शिवसेना दोन्ही गट, राष्ट्रवादी दोन्ही गट तसेच स्थानिक आघाड्या आणि अपक्ष उमेदवार यांच्यात थेट लढती होत आहेत. .अनेक गावांमध्ये गावांत एकाच भावकीतील सदस्य वेगवेगळ्या पक्षांतून निवडणूक लढवत असल्याने प्रचारात सामाजिक ताणही निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम गावातील एकोपा आणि दैनंदिन व्यवहारांवर होत असल्याचेही दिसून येते. .प्रत्येक उमदेवार मतदारांशी संवाद साधताना ‘कामाचा माणूस’, ‘गावचा विकास’, ‘पाच वर्षांचा हिशेब’ असे मुद्दे मांडत आहेत, तर बहुतांशी ठिकाणी अनेक मतदार शेवटच्या क्षणापर्यंत आपला कौल जाहीर करत नसल्याचे चित्र आहे. नियमांची पायमल्ली.प्रचाराच्या गदारोळात आदर्श आचारसंहितेचे पालन कितपत होते, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. मोठे ध्वनीक्षेपक, वाहनांचा ताफा आणि नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याच्या तक्रारी निवडणूक यंत्रणेकडे पोहोचत आहेत. प्रशासनाकडून कारवाईचे संकेत दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात ग्राउंडवर प्रभावी नियंत्रण दिसून येत नाही..तीन तालुक्यांत सन्नाटाचआजरा, चंदगड व गडहिंग्लज तालुक्यात दोन्ही राष्ट्रवादीची युती आहे. त्यांच्या विरोधात भाजप मित्र पक्षांसह रिंगणात आहे. आज प्रचाराचा ‘सुपर संडे’ असला तरी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र असलेल्या या तीन तालुक्यांत मात्र प्रचारात सन्नाटाच दिसला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाचे सावट या तीन तालुक्यांत पहायला मिळाले. त्यामुळे मोठ्या पदयात्रा, प्रचार फेऱ्याऐवजी कोपरा सभा जास्त घेण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.