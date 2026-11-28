कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करताना पक्षीय ताकदीपेक्षा तालुकानिहाय राजकीय समतोल साधण्यावर प्रमुख पक्षांचा भर असल्याचे दिसत आहे. ज्या तालुक्यात पक्षाचा उमेदवार विजयी झालेला नाही किंवा सदस्यांची संख्या अत्यल्प (Kolhapur Zilla Parishad) आहे, अशा तालुक्यांतील निष्ठावंत कार्यकर्त्याला स्वीकृत सदस्यपदाची संधी देण्याची भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजप, जनसुराज्य शक्ती आणि शिवसेनेकडून घेतली जात असल्याची चर्चा आहे..जिल्हा परिषद निवडणुकीत अनेक तालुक्यांमध्ये पक्षांना अपेक्षित यश मिळालेले नाही. त्यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांच्या संख्येच्या आधारेच स्वीकृत सदस्यांची निवड केल्यास काही तालुक्यांमध्ये पक्षाचे प्रतिनिधित्व राहणार नाही. ही राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी स्वीकृत सदस्यपदाचा उपयोग करण्याची रणनीती आखली जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि पक्षविस्तार लक्षात घेऊन वरिष्ठ नेत्यांकडून इच्छुकांच्या नावांची चाचपणी सुरू आहे..तालुक्यातील संघटनात्मक काम, पक्षनिष्ठा, सामाजिक संपर्क आणि आगामी निवडणुकांमधील उपयोगिता या निकषांवर उमेदवारांची निवड होण्याची शक्यता आहे. पक्षांतर्गत चर्चा आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या निर्णयानंतर पुढील दोन दिवसांत कोणत्या तालुक्याला आणि कोणत्या कार्यकर्त्याला संधी मिळणार, याचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..Ishwarpur Politics : एकनाथ शिंदेंच्या 'त्या' निर्णयाला थेट हायकोर्टात आव्हान! ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेचा वाद पुन्हा पेटला; शिंदे गटाच्याच पदाधिकाऱ्याची याचिका.पक्षीय बलाबल आणि त्यांना घ्यावे लागणारे स्वीकृत सदस्यपक्ष एकूण विजयी उमेदवार स्वीकृत सदस्यराष्ट्रवादी २० ०२काँग्रेस १४ ०१भाजप १२ ०१शिवसेना शिंदे गट ०९ ०१जनसुराज्य ५ व अपक्ष १ ०६ ०१शिवसेना उबाठा ०१ नाहीराजर्षी शाहू विकास आघाडी ०४ नाहीस्वाभिमानी पक्ष ०१ नाहीशिव शाहू विकास आघाडी ०१ नाहीएकूण ६८ ०६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.