Kolhapur Zilla Parishad results : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निकाल, ६८ पैकी ६५ जागांचे चित्र स्पष्ट; राष्ट्रवादी आघाडीवर, अनेक विद्यमान सदस्यांना धक्का

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या ६८ जागांपैकी आतापर्यंत ५९ जागांचे निकाल जाहीर झाले असून जिल्ह्यातील राजकीय चित्र मोठ्या प्रमाणात स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकीत अनेक विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांना पराभवाचा धक्का बसला असून सत्तासमीकरणांमध्ये लक्षणीय बदल दिसून येत आहेत..राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडीजिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने १५ जागांवर विजय मिळवत आघाडी घेतली आहे. काँग्रेसनेही चांगली कामगिरी करत १३ जागांवर विजय मिळवला आहे. भाजप १४ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर असून शिवसेना (शिंदे गट) ने १० जागांवर विजय मिळवला आहे.तर जनसुराज्य शक्तीने ४, शिवसेना (ठाकरे गट) २, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना १ जागेवर विजयी झाली आहे. उर्वरित जागांवर इतर व अपक्ष उमेदवारांचे निकाल प्रतीक्षेत आहेत..शिरोळ तालुक्यात यड्रावकरांची सत्ता कायमशिरोळ तालुक्यात आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी आपले वर्चस्व कायम ठेवले असून तालुक्यात सत्ता अबाधित राखण्यात त्यांना यश आले आहे. मात्र, याच तालुक्यात गोकुळचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांना मोठा धक्का बसला असून त्यांच्या चिरंजीवाचा पराभव झाला आहे. त्यामुळे गोकुळ संस्थेच्या राजकारणातही या निकालाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..रुईत हायव्होल्टेज लढतीत आवळेंचा विजयकोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक हायव्होल्टेज ठरलेल्या रुई जिल्हा परिषद मतदारसंघातून धक्कादायक निकाल समोर आला आहे.या निवडणुकीत माजी आमदार राजीव आवळे यांचे चिरंजीव व माजी आमदार राजूबाबा आवळे यांचे पुतणे राहुल आवळे यांनी अवघ्या १३१ मतांनी विजय मिळवला आहे.या लढतीत विद्यमान आमदार अशोकराव माने यांचे स्वीय सहायक सुहास राजमाने यांचा पराभव झाला आहे. त्यामुळे हा निकाल माने गटासाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. मतमोजणीदरम्यान चुरस वाढल्याने या मतदारसंघात विशेष लक्ष केंद्रित झाले होते..Kolhapur Zilla Parishad election result : मुलगा, सून यानंतर पीए अशोकराव माने यांना धक्क्यावर धक्के! रूई जिल्हा परिषदेत माजी आमदार पुत्र राहुल आवळे विजयी.जिल्हा परिषद- कोल्हापूरएकूण जागा - 68आतापर्यंत 65 पक्षनिहाय विजयी झालेले उमेदवार.भाजप - 13शिवसेना (शिंदे) - 8राष्ट्रवादी - 18काँग्रेस - 15शिवसेना (ठाकरे) - 1जनसुराज्य - 5स्वाभिमानी शेतकरी संघटना - 1शाहू आघाडी राजेंद्र पाटील यड्रावकर गट – 4इतर -उर्वरित ३ जागांचे निकाल अद्याप जाहीर होणे बाकी असून अंतिम सत्तासमीकरण काय होणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. निकालानंतर जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला असून पुढील सत्ता स्थापनेसाठी चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे..