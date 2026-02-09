कोल्हापूर

Kolhapur Zilla Parishad results : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निकाल, ६८ पैकी ६५ जागांचे चित्र स्पष्ट; राष्ट्रवादी आघाडीवर, अनेक विद्यमान सदस्यांना धक्का

Zilla Parishad results : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणूक निकालात ६८ पैकी ५९ जागांचे चित्र स्पष्ट झाले असून राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीवर आहे. अनेक विद्यमान सदस्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
Zilla Parishad results kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur political news today : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या ६८ जागांपैकी आतापर्यंत ५९ जागांचे निकाल जाहीर झाले असून जिल्ह्यातील राजकीय चित्र मोठ्या प्रमाणात स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकीत अनेक विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांना पराभवाचा धक्का बसला असून सत्तासमीकरणांमध्ये लक्षणीय बदल दिसून येत आहेत.

