कोल्हापूर

Kolhapur Politics : गावोगावचे रस्ते-पाणी-शाळांचे खरे प्रश्न गायब; जिल्हा परिषद निवडणुकीत ‘राज्य-देश पातळीचा प्रचार’च का ठरतोय केंद्रस्थानी?

Local Issues Losing Priority : जिल्हा परिषदेची निवडणूक अधिकृत जाहीर व्हायची आहे; मात्र इच्छुकांच्या हालचालींनी चांगलीच गती आली आहे. निवडणुकीची तारीख जाहीर नसताना गावागावांत स्वतःची छबी उभारण्याची धडपड सुरू आहे.
Local Issues Losing Priority

Local Issues Losing Priority

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेची निवडणूक अधिकृत जाहीर व्हायची आहे; मात्र इच्छुकांच्या हालचालींनी चांगलीच गती आली आहे. निवडणुकीची तारीख जाहीर नसताना गावागावांत स्वतःची छबी उभारण्याची धडपड सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
ZP
Political Culture
political leader
political parties
Jilha Parishad
Political Controversy
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com