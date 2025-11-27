Kolhapur Politics : गावोगावचे रस्ते-पाणी-शाळांचे खरे प्रश्न गायब; जिल्हा परिषद निवडणुकीत ‘राज्य-देश पातळीचा प्रचार’च का ठरतोय केंद्रस्थानी?

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेची निवडणूक अधिकृत जाहीर व्हायची आहे; मात्र इच्छुकांच्या हालचालींनी चांगलीच गती आली आहे. निवडणुकीची तारीख जाहीर नसताना गावागावांत स्वतःची छबी उभारण्याची धडपड सुरू आहे. .विशेष म्हणजे ही धडपड स्थानिक गरजांवर आधारित नसून, त्या-त्या पक्षाने राज्य आणि देश पातळीवर काय केले, याच्या ओवाळण्या सुरू आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वाधिक महत्त्व असते ते स्थानिक समस्यांचे, पण येथे चित्र अगदी उलटे दिसत आहे..Kolhapur Politics : मंत्र्यांच्या सभा, आमदारांची प्रतिष्ठा आणि उमेदवारांचा धडाका कोल्हापूर नगरपरिषद निवडणुकीचा प्रचार प्रचंड वेगात! अंतिम चार दिवसांत तापलं वातावरण.जिल्हा परिषद म्हणजे ग्रामीण भागातील विकासाचे मुख्य केंद्र. रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, प्राथमिक शिक्षण, महिला-बालविकास, शेती, पाणी आणि खत-बी-बियाणे यांसारख्या रोजच्या जीवनाशी थेट संबंधित बाबी याच संस्थेमधून चालतात. .गावात एखादी विहीर चालू नाही, शाळेत शिक्षक अपुरे आहेत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नाहीत, एखाद्या रस्त्यावर खडी टाकली गेली नाही, तर त्याची जबाबदारी राज्य सरकारची नाही, दिल्लीची तर अजिबात नाही; ती थेट जिल्हा परिषदेचीच आहे. पण, आज इच्छुक उमेदवारांच्या प्रचारात हा मूलभूत मुद्दा मागे पडला आहे..Kolhapur Politics : चंदगडमध्ये मानापमानाच्या नाट्याने ठाकरे गट एकाकी; आघाडी न मिळाल्याच्या आक्रमकतेमुळे, शिंदे गटाची राजकीय समीकरणे बदलली.प्रभागातील शाळेत किती विद्यार्थी आहेत, किती बाके आहेत, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर काय आहे?, पाण्याची योजना किती दिवस चालते, रस्त्यांची स्थिती काय आहे, अंगणवाडी कामगारांची अडचण काय आहे, असे प्रश्न विचारले, तर अनेक उमेदवार गोंधळून जातात. .काहींना जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समित्या किती असतात, त्यांचे अधिकार काय असतात, विभागीय अधिकारी कोणत्या कामासाठी जबाबदार असतात?, याचीही साधी कल्पना नसल्याचे चित्र आहे. उमेदवारी पक्षाच्या इनामावर मिळणार आहे, कामाच्या कर्तृत्वावर नाही, अशीच मानसिकता बहुतांश उमेदवारांची झाली आहे. .गावोगावी सध्या स्थिती अशी दिसते की, इच्छुक उमेदवार पक्ष कोणता मजबूत आहे, कोणता पक्ष सत्ता मिळवेल, कोणत्या नेत्याकडून तिकीट मिळू शकते याचा हिशेब जास्त करत आहेत. मतदारांच्या गरजा, प्रभागातील पायाभूत समस्या, मागील सदस्याने काय केले-नाही केले, पुढील पाच वर्षांचे नियोजन काय असावे, याबाबत जवळपास नीरव मौन पाळले जात आहे..विकासाचा अजेंडा बाजूलाजिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत काही काळापासून मुद्दाम विकासाचा अजेंडा बाजूला ढकलला जात आहे. त्याऐवजी ब्रँड नेते, पक्षीय ध्रुवीकरण, जातीय समीकरणे, राजकीय गटबाजी आणि आपण कोणत्या मोठ्या नेत्यांसोबत फोटो काढले यावर उमेदवारांचा भर वाढला आहे. हे चित्र मतदारांसाठी धोक्याचे आहे. .कारण, जेव्हा उमेदवार स्थानिक प्रश्न विसरतात, तेव्हा निवडून आल्यावर ते अधिकारी ताफ्याच्या मागे फिरणारे, फक्त निधी मंजुरीच्या फोटो शूट पुरते काम करणारे प्रतिनिधी बनतात. खऱ्या अर्थाने गावाच्या गरजा, शाळा-रस्ते-पाणी यांची प्राथमिकता मागे पडत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.