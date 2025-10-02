Kolhapur ZP Elections : जिल्हा परिषदेचे निवडणुकांचे लवकरचं बिगुल वाजणार, १३ ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत

ठळक मुद्दे (Highlights)आरक्षण सोडत १३ ऑक्टोबरला – कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद (६८ जागा) व पंचायत समित्या (१३६ जागा) निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत १३ ऑक्टोबर रोजी होणार.प्रारूप अधिसूचना १४ ऑक्टोबरला – मंगळवार (१४ ऑक्टोबर) ते शुक्रवार (१७ ऑक्टोबर) दरम्यान हरकती व सूचना स्वीकारल्या जातील; अंतिम आरक्षण ३ नोव्हेंबरला जाहीर होईल.राजकीय वातावरण तापणार – आरक्षण निश्चितीनंतर स्थानिक नेते व संभाव्य उमेदवारांमध्ये हालचाल वेग घेणार असून जिल्ह्यातील राजकारण तापण्याची चिन्हे..Kolhapur Poltical News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत १३ ऑक्टोबरला जाहीर होईल. त्यानंतर मंगळवारी (ता. १४) प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. मंगळवार (ता. १४) ते शुक्रवार (ता. १७) दरम्यान हरकती व सूचना घेतल्या जाणार आहेत, तर ३ नोव्हेंबरला अंतिम आरक्षण जाहीर होणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे..जिल्हा परिषदेच्या ६८ जागांसाठी आणि पंचायत समित्यांच्या १३६ जागांसाठी ही आरक्षण सोडत होणार आहे. कालच जिल्हा परिषदेच्या गटामध्ये घेण्यात आलेल्या हकरतींवरील (आक्षेप व सूचना) कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडतीची तारीख निश्चित केली.आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी पातळीवर, तर पंचायत समित्यांच्या जागांसाठीची सोडत तहसीलदार पातळीवर जाहीर केली जाणार आहे. महिलांसाठी, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच इतर मागास प्रवर्ग व सामान्य घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा समावेश या सोडतीत केला जाणार आहे..या आरक्षण सोडतीनंतर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक पातळीवरील नेतेमंडळी व संभाव्य उमेदवार आपल्या जागांबाबत उत्सुकता व्यक्त करत असून, विविध गट-तटांमध्ये बैठका सुरू झाल्या आहेत. आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर उमेदवारीसाठीची हालचाल आणखी वेग धरण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामविकास व ग्रामीण भागातील सत्तासमीकरणे ठरविणाऱ्या या निवडणुकांकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..Kolhapur ZP Election : मिनी विधानसभेसाठी कार्यकर्त्यांनी कंबर कसली पण.., जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाबाबत उत्सुकता कायम.कार्यक्रम असाअनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून विभागीय आयुक्तांना पाठवणे - ६ ऑक्टोबरविभागीय आयुक्तांकडून प्रस्ताव मान्यता - ता. ८ पर्यंत, आरक्षण सोडतीची सूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध - ता. १०गट व गणासाठी आरक्षण सोडत काढणे - ता. १३ , प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिध्दी - ता. १४प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सूचना : ता. १४ ते १७, हरकती व सूचना विभागीय आयुक्तांकडे पाठवणे - ता. २७हरकती व सूचनांचा विचार करून आरक्षण अंतिम करणे- ता. ३१, अंतिम आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्धी - ता. ३ नोव्हेंबर.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्र.१: कोल्हापूर जिल्ह्यातील आरक्षण सोडत कधी होणार?👉 १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आरक्षण सोडत होणार आहे.प्र.२: किती जागांसाठी आरक्षण सोडत होणार आहे?👉 जिल्हा परिषदेच्या ६८ जागा व पंचायत समित्यांच्या १३६ जागांसाठी.प्र.३: प्रारूप अधिसूचना कधी प्रसिद्ध होणार?👉 १४ ऑक्टोबरला प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.