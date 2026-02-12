Kolhapur Zilla Parishad News : कोल्हापूर जिल्हापरिषदेत सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीची अधिकृत तारीख लवकरच

Zilla Parishad president selection date : कोल्हपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समित्यांच्या सभापती-उपसभापती पदांच्या निवडी सोमवारी (ता. २३) होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांची नावे आज महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर आता सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला असून, उद्या (ता. १२) किंवा शुक्रवारी (ता. १३) जिल्हा प्रशासनाकडून निवड प्रक्रियेची अधिकृत तारीख जाहीर होण्याची शक्यता आहे..जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक निकालानंतर जिल्हा परिषदेत कोणला अध्यक्षपद मिळणार आणि उपाध्यक्षपदासाठी कोणाची वर्णी लागणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये पडद्यामागे चर्चा सुरू आहे. अध्यक्षपदासाठी काही तालुक्यांतील दिग्गज सदस्यांची नावे चर्चेत आहेत..करवीर, पन्हाळा, कागल आणि गडहिंग्लज या भागांतून दावेदार पुढे येत असून, पक्षांतर्गत समन्वय साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उपाध्यक्षपदाच्या निवडीतही सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. पंचायत समित्यांमध्येही सभापती-उपसभापती पदांसाठी स्थानिक पातळीवर जोरदार लॉबिंग सुरू आहे. नवीन सदस्यांमध्ये सभागृहात प्रवेश करण्याची उत्सुकता आहे. सुसज्ज सभागृह, समित्यांची रचना आणि पहिल्याच बैठकीत विकासकामांचा अजेंडा मांडण्याची तयारी सुरू आहे..Kolhapur tourism : कोल्हापुरात परदेशी पर्यटकांची संख्या रोडावली;पुरेशा सुविधांचा अभाव; जनजागृतीसह उदासीनता.दरम्यान, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीपूर्वी पक्षश्रेष्ठींच्या बैठका, गटनेत्यांची निवड आणि व्हीप जारी करण्याची प्रक्रिया होणार आहे. २३ तारखेच्या संभाव्य निवडीपूर्वीच सत्तासमीकरण स्पष्ट होईल, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे काही दिवसांत जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात घडामोडींना वेग येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.