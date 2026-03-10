कोल्हापूर

Kolhapur Zilla Parishad President : कोल्हापूर जिल्हापरिषद अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि सुनिल तटकरे ठरवणार!, भाजपकडून मुश्रीफांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न

Sunil Tatkare NCP Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. फडणवीस आणि तटकरे यांच्या चर्चेनंतर निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Hasan Mushrif Kolhapur Politics : सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावर दावा सांगितला जात असतानाच भाजपमधील काही इच्छुकांकडून या पदासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली जात आहे. त्यामुळे भाजपकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीकडून सुनील तटकरे यांच्यासह घटक पक्षातील नेते कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

