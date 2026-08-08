Kolhapur Ganeshotsav : 'कोल्हापूरच्या राजा'चे जल्लोषात आगमन! 40 हून अधिक ड्रोन अन् ढोल-ताशांच्या गजराने आसमंत दुमदुमला, भाविकांची अलोट गर्दी

कोल्हापूर : ‘गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया...’च्या जयघोषात, ढोल-ताशांच्या कडकडाटात आणि गुलालाच्या उधळणीत रंकाळवेश गोल सर्कल मित्र मंडळाच्या ‘कोल्हापूरचा राजा’च्या गणेशमूर्तीचे आगमन (Kolhapurcha Raja Ganeshotsav procession) झाले. कोल्हापूरच्या प्रवेशद्वारावर उद्योगमंत्री उदय सामंत, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, पुष्कराज क्षीरसागर यांच्या हस्ते मूर्तीचे स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर कोल्हापूरच्या राजाची आगमन मिरवणूक काढण्यात आली. .तावडे हॉटेल परिसरात गणेशमूर्तीचे आगमन होताच पेपर ब्लोअरमधून फवारलेल्या लाल पांढऱ्या कागदांनी आसमंत व्यापला. करवीर नाद ढोल ताशा पथकाच्या वादनाने वातावरण प्रफुल्लित झाले. यासह शिवनेरी गोविंदा पथकाने मानवी मनोरा उभारत मानवंदना दिली. यंदाचे हे मंडळाचे गणेशोत्सवाचे ४८ वे वर्ष असून, मुंबईतील मूर्तिकार कांबळी यांनी घडवलेली मुंबईच्या लालबागच्या राजा रूपातील ही मूर्ती आहे. आगमनानंतर ही मूर्ती मार्केट यार्ड येथे ठेवण्यात आली..पोलिसांचा बंदोबस्तगर्दीला नियंत्रित ठेवण्यासाठी पोलिस, वाहतूक पोलिस, राज्य राखीव दलाच्या तुकडीसह होमगार्ड तैनात केले होते. काही अतिउत्साही तरुणांना येथे असणाऱ्या केएमटीच्या थांब्याच्या छतावर उभारले असता काठीचा प्रसाद देत खाली उतरवले..Kolhapur Farmer Loan Waiver 2026 : कर्जमाफीतील 88 कोटी 99 लाख जमा; पहिल्या टप्प्यात 12 हजार 914 शेतकरी पात्र, जिल्हा बँकेत किती कोटी जमा? पाहा बँकनिहाय माहिती.ड्रोनच्या घिरट्याआगमन मिरवणूक कॅमेराबद्ध करण्यासाठी हजारो मोबाईल कार्यरत होतेच, शिवाय हवेत ४० हून अधिक ड्रोन घिरट्या घालत होते. एरियल शॉट अधिक व्हायरल होतात हे जाणूनच अनेक कन्टेन्ट क्रिएटर ड्रोनचा वापर करताना दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.