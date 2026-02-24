Kolhapur Mumbai flight : कोल्हापूर–मुंबई मार्गावर इडिगोची दररोज दिवसातून दोनवेळा विमान सेवा; बुकिंग सुरू

IndiGo Kolhapur to Mumbai flight schedule 29 March : व्यावसायिक, उद्योजक आणि शासकीय कामकाजासाठी मुंबईला जाऊन त्याच दिवशी कोल्हापूरला परत येण्याची सोय आता अधिक सुलभ होणार आहे. २९ मार्चपासून कोल्हापूर-मुंबई-कोल्हापूर या मार्गावर इडिगो कंपनीची विमान सेवा सुरू होत असून, बुकिंगलाही प्रारंभ झाला आहे. ‘एका दिवसात ये-जा’ हीच या सेवेमागची प्रमुख जमेची बाजू ठरत आहे..कोल्हापूरहून सकाळी विमान मुंबईकडे प्रस्थान करून दिवसभरातील व्यावसायिक बैठक, शासकीय कामे किंवा वैद्यकीय भेटी आटोपून संध्याकाळी परतीच्या उड्डाणाने कोल्हापूरला पोहोचणे शक्य होणार आहे. विशेषतः रात्री आठ वाजता विमान उपलब्ध असल्याने प्रवाशांना वेळेचे उत्तम नियोजन करता येणार आहे. यामुळे रेल्वे किंवा रस्तेमार्गावरील प्रदीर्घ प्रवासाची गरज कमी होऊन वेळ आणि श्रम दोन्हीची बचत होईल..या मार्गावर यापूर्वीही स्टार एअरलाइन्स विमान कंपनी सेवा सुरू होती; मात्र प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन उड्डाणांची सोय अधिक सक्षम करण्यात येत आहे. मुंबईमार्गे देश-विदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांनाही कोल्हापूरला पोहोचण्यासाठी ही सेवा फायदेशीर ठरणार आहे. परिणामी उद्योग, आयटी क्षेत्र, पर्यटन आणि धार्मिक प्रवासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..कोल्हापूरहून मुंबईला जाऊन एका दिवसात काम पूर्ण करून परत येणे हीच मोठी गरज होती. आता ती प्रभावीपणे पूर्ण होत आहे. अंबाबाई दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी, पर्यटकांसाठीही ही विमानसेवा सोयीची ठरणार आहे- बळीराम वराडे, अध्यक्ष ट्रॅव्हल एजंट असोसिएशन ऑफ कोल्हापूर.सलग सात दिवस ही सेवा असेल. त्यामुळे कोल्हापुरातून मुंबईला जाऊन दिवसभरातील कामे पूर्ण करून, पुन्हा सायंकाळी कोल्हापूरला परत येणे सहज शक्य होणार आहे. कोल्हापूरकरांची एक प्रदीर्घ मागणी यानिमित्ताने पूर्ण झाली आहे. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याचीच फलनिष्पत्ती म्हणून कोल्हापूर मुंबई मार्गावर दैनंदिन आणि सोयीस्कर सेवा सुरू झाली आहे.- धनंजय महाडिक, खासदार.Kolhapur Airport : भाजप सरकारच्या धोरणांमुळे कोल्हापूर विमानतळाची झेप; सात वर्षांत साडेसात लाखांहून अधिक प्रवासी.विमान सेवा वेळ (सकाळ, संध्याकाळी)नवी मुंबई-कोल्हापूर ८:०० ९:१५कोल्हापूर-नवी मुंबई ९:३५ १०:३५नवी मुंबई-कोल्हापूर ७:२० ८:३०कोल्हापूर-नवी मुंबई ८:५० ९:५०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.