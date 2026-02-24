कोल्हापूर

Kolhapur Mumbai flight : कोल्हापूर–मुंबई मार्गावर इडिगोची दररोज दिवसातून दोनवेळा विमान सेवा; बुकिंग सुरू

Mumbai Kolhapur flight timing : २९ मार्चपासून कोल्हापूर–मुंबई–कोल्हापूर मार्गावर इडिगो कंपनीची आठवड्यातील सातही दिवस विमान सेवा सुरू होणार असून तिकीट बुकिंगलाही प्रारंभ झाला आहे.
Sandeep Shirguppe
IndiGo Kolhapur to Mumbai flight schedule 29 March : व्यावसायिक, उद्योजक आणि शासकीय कामकाजासाठी मुंबईला जाऊन त्याच दिवशी कोल्हापूरला परत येण्याची सोय आता अधिक सुलभ होणार आहे. २९ मार्चपासून कोल्हापूर-मुंबई-कोल्हापूर या मार्गावर इडिगो कंपनीची विमान सेवा सुरू होत असून, बुकिंगलाही प्रारंभ झाला आहे. ‘एका दिवसात ये-जा’ हीच या सेवेमागची प्रमुख जमेची बाजू ठरत आहे.

