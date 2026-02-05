कोल्हापूर

Kolhapur Hinjawadi ST bus resumed : कोल्हापूरहून पुणे-हिंजवडी मार्गावरील बंद करण्यात आलेली एसटी वाहतूक पुन्हा सुरू

Kolhapur Pune ST bus service : कोल्हापूरहून पुणे–हिंजवडी मार्गावर बंद करण्यात आलेली एसटी वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली असून प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
esakal

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Pune public transport : पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर टँकरच्या अपघातामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. या कोंडीचा फटका प्रवाशांसह एसटी महामंडळाच्या सेवेलाही बसला. या घटनेमुळे एसटीच्या तब्बल १३९ फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या, तर कोल्हापूर-मुंबई मार्गावरील १३ एसटी बस वाहतूक कोंडीत अडकल्या.

