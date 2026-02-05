Kolhapur Hinjawadi ST bus resumed : कोल्हापूरहून पुणे-हिंजवडी मार्गावरील बंद करण्यात आलेली एसटी वाहतूक पुन्हा सुरू

Kolhapur Pune public transport : पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर टँकरच्या अपघातामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. या कोंडीचा फटका प्रवाशांसह एसटी महामंडळाच्या सेवेलाही बसला. या घटनेमुळे एसटीच्या तब्बल १३९ फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या, तर कोल्हापूर-मुंबई मार्गावरील १३ एसटी बस वाहतूक कोंडीत अडकल्या..मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील टँकर अपघातानंतर सुरुवातीला प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. या कोंडीत मुंबई-पुणे मार्गावरील ३७ ई-शिवनेरी बस व ६६ अन्य प्रकारच्या बस फेऱ्या रद्द केल्या. प्रत्यक्षात १६३ एसटी बस वाहतूक कोंडीत अडकल्या होत्या. यामध्ये सातारा डेपोच्या ४६, सोलापूरच्या ३६, पुण्याच्या २०, सांगलीच्या १८ आणि कोल्हापूरच्या १३ एसटी बसचा समावेश आहे. यापैकी काही बस मुंबईहून कोल्हापूरकडे येत होत्या. कोल्हापूर-हिंजवडी मार्गावर सर्वाधिक बस सेवा चालते. त्यानुसार कोल्हापूरहून सकाळी नऊपूर्वी सुटलेल्या अनेक बस वाहतूक कोंडीत अडकल्या..बस वाहतूक कोंडीत अडकल्याची माहिती कोल्हापूरमध्ये मिळताच, सुमारे चार तासांसाठी कोल्हापूरहून पुणे-हिंजवडी मार्गावरील बस सेवा बंद करण्यात आली. त्यानंतर सायंकाळी पुणे मार्गावर बस सोडण्यात आल्या. वाहतूक कोंडी नसेल त्या गावापर्यंतच प्रवास करावा आणि कोंडी सुरू असल्याचे दिसेल तेथून बस माघारी परत घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती एसटीच्या वाहतूक विभागाने दिली..Kolhapur Pune road traffic : कोल्हापूर -पुणे हायवेवर कांद्याने भरलेला ट्रक पलटी; पुण्याकडील वाहतूक ठप्प.कोल्हापूरहून आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच नोकरी-व्यवसायानिमित्त मुंबईकडे जाणारे व परतणारे अनेक प्रवासी एसटी बसमध्ये अडकले होते. सकाळच्या पहिल्या बसने मुंबई-पुण्याकडे निघालेल्या बस वाकड–हिंजवडी परिसरापर्यंत पोहोचल्या; मात्र तेथे महामार्गावर दोन्ही बाजूंनी वाहनांची गर्दी झाल्याने वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.