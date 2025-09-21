Kolhapur Agriculture Economy : ‘कृषिसंपन्न कोल्हापूरचे अर्थकारण शेती व शेतीपूरक व्यवसायांवरच अवलंबून', लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा...

थोडक्यात :जैवतंत्रज्ञानातून आर्थिक समृद्धीकडे – डॉ. जी. डी. यादव यांनी कोल्हापूरसारख्या कृषिप्रधान जिल्ह्यात शेती व शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत विकास घडवण्याचे आवाहन केले.युवकांना रोजगारनिर्मितीकडे वळवा – जैवतंत्रज्ञान, लघुउद्योग, पाला-पाचोळ्यापासून केमिकल उत्पादन अशा नव्या क्षेत्रांत युवा पिढीने नोकरी घेण्याऐवजी नोकरी देणारे होण्याची गरज व्यक्त केली.संशोधन, नवोन्मेष व जागतिक कल्याण – संशोधनासाठी गुंतवणूक, शेतकरी उत्पन्नवाढ, नैसर्गिक संसाधनांचा उपयोग व ऋग्वेदीय कल्याणाच्या तत्त्वांवर भर देत देशाच्या महासत्तेकडे वाटचाल करण्याचा संदेश दिला..Kolhapur Agriculture News : ‘कृषिसंपन्न असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याचे अर्थकारण शेती व शेतीपूरक व्यवसायांवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे येत्या काळात आता शेतीचा जैवतंत्रज्ञानाचा (ॲग्रो-बायोटेक्नॉलॉजी) वापर करून शाश्वत विकास घडवणे शक्य आहे. त्याद्वारे आर्थिक सक्षमही होता येईल. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा’, असे आवाहन आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शास्त्रज्ञ, पद्मश्री डॉ. जी. डी. यादव यांनी आज येथे केले. जैवतंत्रज्ञानातील रोजगाराच्या संधी लक्षात घेऊन युवा पिढीने नोकरी देणारे बनावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे ‘सकाळ’चे संस्थापक, संपादक डॉ. नानासाहेब परुळेकर यांच्या १२८ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित व्याख्यानात त्यांनी ‘जैवतंत्रज्ञानातून आर्थिक समृद्धीकडे’ या विषयाची मांडणी केली. जैव तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता, रोजगाराच्या संधी, देशाची महासत्तेकडील वाटचाल या विषयांवरही त्यांनी दिलखुलास संवाद साधला. पेटाळा येथील दि न्यू एज्युकेशन सोसायटीच्या राम गणेश गडकरी सभागृहात खचाखच गर्दीच्या साक्षीने त्यांचे व्याख्यान झाले..डॉ. यादव म्हणाले, ‘‘कोल्हापूर जिल्हा कृषिप्रधान असून, येथे लघुउद्योगांत वाढ होणे अपेक्षित आहे. दूध, गूळ, भाजीपाला, आंबा अशा व्यवसायांत पैसा आहे. जैवतंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यांचे क्लस्टर करून दोन महिन्यांत पीक काढता यायला हवे. भारत २०४७ पर्यंत विकसित देश होऊ इच्छित आहे. जगातील महासत्ता होताना भारताचा क्रमांक पहिला, दुसरा की तिसरा इतकाच प्रश्न आहे. देशाच्या पंतप्रधानांचे हे ध्येय प्रत्येक भारतीय पूर्ण करू शकतो. देशाची लोकसंख्या २०४७ मध्ये १६७ कोटी असेल. त्या स्थितीत चांगले तंत्रज्ञान निर्माण होणे आवश्यक आहे. कार्बन डाय ऑक्साईडपासून केमिकल, अल्कोहोल, हायड्रोजनची निर्मिती करावी लागेल. त्यासाठी जैवतंत्रज्ञान विषयाची उपयुक्तता लक्षात घ्यावी लागेल; अन्यथा आजकालची पिढी कॉम्प्युटर सायन्स ॲन्ड इंजिनिअरिंगकडेच ओढली जात आहे. या पिढीने जैवतंत्रज्ञानाचे महत्त्व वेळीच ओळखावे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे जर चुकीचा डेटा दिला, तर त्याचे उत्तर चुकीचेच असणार आहे. नैसर्गिक बुद्धिमत्तेला तोड असणार नाही.’’.ते म्हणाले, ‘‘केळी व संत्र्याची साल उपयोगी आहे. त्यापासून केमिकल बनवता येऊ शकते. या विश्वात टाकाऊ काहीही नाही. कोणताही व्यवसाय वाईट नाही. सर्वच शाखा महत्त्वाच्या आहेत. मुले मराठीत शिकायला तयार नाहीत, हे दुर्दैव आहे. पालकांना मुलगा सचिन तेंडुलकर व्हावा, असे वाटते. त्याला जे आवडते ते त्याला शिकू देत नाहीत. अमेरिका, चीन व भारताची आर्थिक स्थिती १९७० ला सारखी होती. त्यानंतर मात्र अमेरिका व चीनने संशोधनावरील निधीचा टक्का वाढवला. भारताने ही गोष्ट १९९१ला केली. जी तत्पूर्वीच करायला हवी होती.’’ ‘जिनोम’च्या माध्यमातून भविष्यात कोणते आजार होऊ शकतात, याचे भाकीत करता येणे शक्य झाले आहे. दरवर्षी तापमानात वाढ होत असून, आरोग्याबाबत सजगता वाढली आहे, असेही ते म्हणाले..‘सकाळ’चे संपादक निखिल पंडितराव म्हणाले, ‘‘डॉ. नानासाहेब परुळेकर यांच्याकडे लोकशाहीकडे पाहण्याची स्वच्छ दृष्टी होती. मतस्वातंत्र्य, लोकशाही, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य याचा पुरस्कार ‘सकाळ’ नेहमीच करत आला आहे. त्या मूल्यांवरच ‘सकाळ’ची वाटचाल सुरू असून, आता सकाळ माध्यम समूहाचे विराट रूप झाले आहे. परंपरा व नवता हे ‘सकाळ’चे वैशिष्ट्य आहे. नागरिकांच्या भल्याची व्यवस्था स्वीकारून सकाळ वाटचाल करत राहील.’’ ‘सकाळ’चे सरव्यवस्थापक (दक्षिण महाराष्ट्र) यतीश शहा यांनी आभार मानले. ऐश्वर्या बेहरे यांनी सूत्रसंचालन केले..Kolhapur Traffic : कोल्हापुरात नवरात्रोत्सव, दिवाळीत महाद्वार, ताराबाई रोड, गुजरी मार्ग खुला राहणार की बंद, प्रशासनाने नकाशाच दिला.पाला-पाचोळा कारखाना उभारापाला-पाचोळा जाळून खत करण्याचा कल शेतकऱ्यांचा असतो. त्यापेक्षा त्याने पाला-पाचोळ्यापासून केमिकल बनविण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. पाला-पाचोळा सहकारी कारखान्याची निर्मिती व्हायला हवी. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात तीस टक्के वाढ होईल. सध्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न महिन्याकाठी १८ हजार रुपये आहे. ते ५० हजार रुपयांवर पोहोचेल, असेही डॉ. यादव यांनी सांगितले.आयुर्मान वाढले, पण...महिलांचे १९०० मध्ये सरासरी आयुर्मान ४५, तर पुरुषांचे ३८ वर्षे होते. कॉलरा, प्लेगने त्याकाळात लोकांचे मृत्यू व्हायचे. आज बदलत्या तंत्रज्ञानाने व औषधांच्या उपलब्धतेमुळे महिलांचे सरासरी आयुर्मान ७५, तर पुरुषांचे ६८ वर्षे झाले आहे. त्याचा दुसरा तोटा म्हणजे माणसांत वैफल्यग्रस्तता, स्मृतिभ्रंशसारखे आजार निर्माण झाले आहेत, असेही डॉ. यादव यांनी स्पष्ट केले.विश्वाच्या भल्यासाठी एकत्र या!ऋग्वेदातील वैश्विक कल्याणाचा दाखला देत डॉ. यादव म्हणाले, ‘‘भारताची समृद्धता जागतिक कल्याणासाठी असावी. विश्वाच्या भल्यासाठी एकत्र येऊया. सातत्य, सहनशीलता, प्रयत्नांची पराकाष्ठा हे गुण आत्मसात करूया. तसेच आपल्यावर टीका करणाऱ्यांना क्षमा करूया.’’.प्र.१: या व्याख्यानाचा मुख्य विषय काय होता?उ. – ‘जैवतंत्रज्ञानातून आर्थिक समृद्धीकडे’ हा विषय होता, ज्यात कृषिप्रधान भागात जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत व समृद्ध अर्थकारण कसे घडवावे यावर चर्चा झाली.प्र.२: डॉ. जी. डी. यादव यांनी कोणता नवा प्रस्ताव मांडला?उ. – पाला-पाचोळ्यापासून केमिकल तयार करणारा सहकारी कारखाना उभारल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न १८ हजारांवरून ५० हजारांपर्यंत वाढू शकते, असा प्रस्ताव त्यांनी दिला.प्र.३: युवा पिढीसाठी त्यांचा संदेश काय होता?उ. – जैवतंत्रज्ञानातील रोजगाराच्या संधी ओळखून स्वतः नोकरी घेण्याऐवजी नोकरी देणारे व्हावे, संशोधन व नवोन्मेषाकडे वळावे, असे त्यांनी आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.