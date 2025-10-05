Kolhapur Dairy Scheme : गोकुळ दूध संघ शेतकऱ्यांना भरभरून देतय, शेतमजूर, अल्पभूधारकांना आणली आता नवी योजना, काय आहे फायद्याची स्कीम

तीन हायलाइट पॉइंट्स :‘गोकुळ’ दूध संकलन वाढवण्याचा मोठा संकल्प – पुढील एका वर्षात २५ लाख लिटर दूध संकलनाचा टप्पा गाठण्यासाठी दहा हजार म्हशींचे वाटप व शेतकरी, शेतमजुरांना कर्जसहाय्य.म्हैस दुधाला मोठी मागणी – मुंबई-पुणे बाजारपेठेत ‘गोकुळ’च्या म्हैस दुधाला चांगली मागणी असून, सीमाभाग व सांगली जिल्ह्यातूनही संकलन वाढवण्यावर भर.सुपरवायझर स्पर्धा आणि प्रोत्साहन – १०० पेक्षा जास्त म्हैस खरेदी करून देणाऱ्या सुपरवायझरला एक लाख रुपयांचे बक्षीस; ग्रामीण भागातील अल्पभूधारकांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन..Gokul Milk Scheme : ‘गोकुळ’च्या दुधाला राज्यात चांगली मागणी आहे. म्हैस दुधाचे संकलन वाढवण्यासाठी दहा हजार म्हशींचे वाटप करण्याचा मानस असून, आजपासून एक वर्षात २५ लाख लिटर दूध संकलनाचा टप्पा गाठण्यासाठी अल्पभूधारक, शेतमजुरांनाही म्हैस खरेदीसाठी कर्ज दिले जाणार आहे. यासाठी, अधिकारी, सुपरवायझर यांनी पुढाकार घ्यावा, तसेच संचालकांनीही यातून काही तरी बोध घेऊन कामाला लागावे’, असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज केले. ‘गोकुळ’च्या ताराबाई पार्क येथील कार्यालयात दूध संकलन वाढीसाठी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. .मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘गोकुळ’च्या पशुखाद्याची मागणी वाढली पाहिजे. पशुखाद्याबद्दल कोणत्या तक्रारी आहेत, त्याचा दर्जा कसा आहे. ते इतर पशुखाद्यांप्रमाणे दर्जेदार आहे का? याची पडताळणी केली पाहिजे. कारण; गोकुळ हा विश्वासाचा ब्रँड आहे. तो सर्व उत्पादनातून टिकून राहिला पाहिजे. ‘गोकुळ’साठी कर्नाटक सीमाभागासह सांगली जिल्ह्यातूनही म्हैस दूधाचे संकलन करावे..Kolhapur Ashok Saraf : कार्यक्रम अशोक सराफ यांच्या पुरस्काराचा, चर्चा मुश्रीफ, बंटी पाटील, उदय सामंत यांच्या राजकीय टोलेबाजीची, मामाही म्हणाले....गोकुळच्या म्हैस दुधाला मुंबई-पुणे बाजारपेठेत सर्वाधिक मागणी आहे. यासाठी सुपरवायझरनी दूध संकलनावर भर दिला पाहिजे. सुपरवायझर हे गोकुळ आणि दूध उत्पादक यांच्यातील मुख्य दुवा आहेत. त्यांनी ग्रामीण भागांतील अल्पभूधारक व शेतमजूर वर्गातील दूध उत्पादकांना जातिवंत म्हैस खरेदीसाठी प्रोत्साहन द्यावे..गोकुळने तालुकानिहाय ‘लाडका सुपरवायझर’ स्पर्धा सुरू करून १०० पेक्षा जास्त म्हैस खरेदी करून देणाऱ्या सुपरवायझरला एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम बक्षीस द्यावी.’ ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ म्हणाले, ‘गोकुळ दूध संकलनासाठी सुपरवायझरनी मनात आणले, तर नक्कीच २५ लाखांचा टप्पा पूर्ण केला जाणार आहे. यावेळी माजी आमदार राजेश पाटील, ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे, कार्यकारी संचालक डॉ. योगेश गोडबोले आदी उपस्थित होते..डिबेंचर्स शेअर्सला वर्ग करणार‘गोकुळकडून डिबेंचर्सचे एक रुपये २५ पैसे कपात केली आहे. ही रक्कम संस्थांच्या शेअर्सला वर्ग केले जातात. यातून संस्थांना शेअर्स रकमेवर चांगले व्याज दिले जात आहे. हे सुपरवायझर यांनी संस्थांमध्ये जावून पटवून सांगावे’, असे आवाहन विश्वास पाटील यांनी केले..संभाव्य FAQsप्र.१: ‘गोकुळ’ने पुढील वर्षासाठी कोणते उद्दिष्ट ठेवले आहे?उ. एका वर्षात २५ लाख लिटर दूध संकलनाचा टप्पा गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.प्र.२: म्हैस दुधाचे संकलन वाढवण्यासाठी कोणती योजना आहे?उ. दहा हजार म्हशींचे वाटप करून शेतकरी व शेतमजुरांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.प्र.३: ‘गोकुळ’च्या म्हैस दुधाची सर्वाधिक मागणी कुठे आहे?उ. मुंबई आणि पुणे या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सर्वाधिक मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.