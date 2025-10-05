Kolhapur Cricket : कोल्हापुरच्या पोरी महाराष्ट्राच्या क्रिकेट संघाच करणार नेतृत्व, टी-२० च्या कर्णधारपदी अनुजा पाटील

कोल्हापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा: अनुजा पाटील हिची महाराष्ट्र महिला वरिष्ठ टी-२० संघाच्या कर्णधारपदी निवड, शिवाली शिंदे हिचाही संघात समावेश.स्पर्धेतील सामना वेळापत्रक: महाराष्ट्र संघाचा पहिला सामना ८ ऑक्टोबर रोजी तमिळनाडूविरुद्ध, तर इतर सामने ९, ११ व १३ ऑक्टोबर रोजी अनुक्रमे मध्य प्रदेश, पाँडेचरी आणि राजस्थानविरुद्ध.संपन्न क्रिकेट प्रवास: अनुजाने भारतीय संघासह आशिया कप, चॅलेंजर ट्रॉफीत खेळले असून महिला प्रीमियर लीगमध्ये विजेतेपद पटकावले; शिवालीनेही नॅशनल क्रिकेट अकादमी, इंटर झोनल स्पर्धा व चॅलेंजर करंडकात आपली चमक दाखवली आहे..Cricket Sport Kolhapur :बीसीसीआयमार्फत नागपूर येथे ८ ते १९ ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या टी-२० क्रिकेट स्पर्धेसाठी कोल्हापूरच्या अनुजा पाटील हिची महाराष्ट्र महिला वरिष्ठ टी-२० संघाच्या कर्णधारपदी निवड झाली आहे. येथील शिवाली शिंदे हिचीही संघात निवड झाली. दोघीही अष्टपैलू आहेत..स्पर्धेत महाराष्ट्र महिला संघ एलिट ‘बी’ गटात असून, या गटात तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, पाँडेचरी आणि राजस्थान या संघांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राचा पहिला सामना ८ ऑक्टोबर रोजी तमिळनाडूविरुद्ध, दुसरा सामना ९ ऑक्टोबर रोजी मध्य प्रदेशविरुद्ध, तिसरा सामना ११ ऑक्टोबर रोजी पाँडेचरीविरुद्ध, तर चौथा सामना १३ ऑक्टोबर रोजी राजस्थानविरुद्ध आहे. महाराष्ट्र महिला संघ रविवारी पुण्यातून नागपूरसाठी रवाना होणार आहे..अनुजा पाटील हिने यापूर्वी २०१३-१४ मध्ये भारतीय टी-२०, आशिया कप आणि चॅलेंजर ट्रॉफी स्पर्धेत भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. तिने महाराष्ट्राच्या १९ वर्षांखालील संघाचे सलग चार वर्षे प्रतिनिधित्व केले. पैकी दोन वर्षे ती कर्णधार होती. तसेच महाराष्ट्राच्या खुल्या गट महिला संघात सलग सहा वर्षे, त्यातही २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या दोन वर्षांत कर्णधारपदी निवड झाली होती.अनुजा पाटील हिची २०१९-२० मध्ये महिला टी-२० चॅलेंजर स्पर्धेसाठी ‘सुपरनोव्हा’ संघात निवड झाली होती. ती गेली तीन वर्षे महिला महाराष्ट्र प्रीमियर लीगमध्ये सक्रिय असून, गेल्यावर्षी ती ‘पुणेरी वॉरियर्स’ संघाची कर्णधार होती. तिच्या नेतृत्वाखाली संघाने विजेतेपद पटकावले होते..Kolhapur News : पालकमंत्री आबिटकरांनी झापल्यानंतर महापालिकेतील अनेक अधिकाऱ्यांना नोटीस, तर कनिष्ठ अभियंता निलंबित.शिवाली शिंदे हिची बंगळूर येथील १९ वर्षांखालील नॅशनल क्रिकेट अकादमीत निवड झाली होती. ती सलग चार वर्षे महाराष्ट्र १९ वर्षांखालील संघातून खेळली आहे. ती २०११-१२ मध्ये संघाची कर्णधार, तर २०१३-१४ मध्ये अखिल भारतीय इंटर झोनल १९ वर्षांखालील महिला स्पर्धेसाठी पश्चिम विभागीय संघाची उपकर्णधार होती.शिवालीने सलग दोन वर्षे पश्चिम विभागीय २३ वर्षांखालील संघात आणि चार वर्षे खुला गट महाराष्ट्र व पश्चिम विभाग महिला संघात सहभाग घेतला आहे. तिचीही २०१९-२० मध्ये भारतीय महिला टी-२० चॅलेंजर करंडक स्पर्धेसाठी निवड झाली होती. शिवाली शिंदेही गेली तीन वर्षे महिला महाराष्ट्र प्रीमियर लीगमध्ये सातत्याने चमकत आहे..FAQs (नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न):प्रश्न 1: महाराष्ट्र महिला टी-२० संघाच्या कर्णधारपदी कोणाची निवड झाली आहे?उत्तर: कोल्हापूरच्या अनुजा पाटील हिची कर्णधारपदी निवड झाली आहे.प्रश्न 2: महाराष्ट्र महिला संघ कोणत्या गटात खेळणार आहे?उत्तर: महाराष्ट्र संघ एलिट ‘बी’ गटात असून त्यात तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, पाँडेचरी व राजस्थान हे संघ आहेत.प्रश्न 3: शिवाली शिंदेचा क्रिकेट प्रवास कसा राहिला आहे?उत्तर: शिवाली शिंदेने १९ व २३ वर्षांखालील महाराष्ट्र व पश्चिम विभाग संघातून खेळ केले आहेत. तिची निवड नॅशनल क्रिकेट अकादमी व महिला टी-२० चॅलेंजर स्पर्धेत झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.