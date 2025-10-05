कोल्हापूर

Kolhapur Cricket : कोल्हापुरच्या पोरी महाराष्ट्राच्या क्रिकेट संघाच करणार नेतृत्व, टी-२० च्या कर्णधारपदी अनुजा पाटील

Cricket News Kolhapur : शिवाली शिंदेने १९ व २३ वर्षांखालील महाराष्ट्र व पश्चिम विभाग संघातून खेळ केले आहेत. तिची निवड नॅशनल क्रिकेट अकादमी व महिला टी-२० चॅलेंजर स्पर्धेत झाली होती.
Kolhapur Cricket

अनुजा पाटील आणि शिवाली शिंदे यांची मोठी मजल

Summary

कोल्हापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा: अनुजा पाटील हिची महाराष्ट्र महिला वरिष्ठ टी-२० संघाच्या कर्णधारपदी निवड, शिवाली शिंदे हिचाही संघात समावेश.

स्पर्धेतील सामना वेळापत्रक: महाराष्ट्र संघाचा पहिला सामना ८ ऑक्टोबर रोजी तमिळनाडूविरुद्ध, तर इतर सामने ९, ११ व १३ ऑक्टोबर रोजी अनुक्रमे मध्य प्रदेश, पाँडेचरी आणि राजस्थानविरुद्ध.

संपन्न क्रिकेट प्रवास: अनुजाने भारतीय संघासह आशिया कप, चॅलेंजर ट्रॉफीत खेळले असून महिला प्रीमियर लीगमध्ये विजेतेपद पटकावले; शिवालीनेही नॅशनल क्रिकेट अकादमी, इंटर झोनल स्पर्धा व चॅलेंजर करंडकात आपली चमक दाखवली आहे.

Cricket Sport Kolhapur :बीसीसीआयमार्फत नागपूर येथे ८ ते १९ ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या टी-२० क्रिकेट स्पर्धेसाठी कोल्हापूरच्या अनुजा पाटील हिची महाराष्ट्र महिला वरिष्ठ टी-२० संघाच्या कर्णधारपदी निवड झाली आहे. येथील शिवाली शिंदे हिचीही संघात निवड झाली. दोघीही अष्टपैलू आहेत.

