Kolhapur Amba Ghat Closed : कोल्हापुरातून कोकणात जाणारा आणखी एक मार्ग राहणार बंद, आंबा घाटात गॅस टँकर पलटला

Amba Ghat accident : आंबा येथील शासकीय विश्रामगृहाजवळ आज पहाटे तीनच्यादरम्यान गॅसने भरलेला टॅंकर उलटून चालक जागीच ठार झाला. महेश संतोष अनभुले (वय २३, रा. घुमारी कर्जत, जि. अहिल्यानगर) असे मृताचे नाव आहे. गॅस टँकर उलटल्याचे वृत्त समजताच परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले. मात्र, गॅस गळती न झाल्याने मोठी दुर्घटना टळली. दरम्यान, अपघातामुळे दुपारी दोनपासून आंबा घाटातील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली होती..मध्यरात्री पूर्ण आंबा घाट चढून वर आल्यानंतर टँकर थांबवून चालक महेश लघुशंकेला उतरला. दरम्यान टॅंकर उताराने पुढे सरकू लागल्याने चालकाने धावत जाऊन तो ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याच दरम्यान टँकर बाजूपट्टीवरून उतरून शेजारील चरीत उलटलाला. यामध्ये चालक चिरडला गेला, असे महामार्ग पोलिसांनी सांगितले. महामार्ग वाहतूक नियंत्रण पथकाचे प्रमुख अप्पासाहेब पालखे यांचे पथक व स्थानिक मदत पथकाने चालकास टँकर खालून बाहेर काढले..याबाबत शाहूवाडी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड कंपनीचे सरव्यवस्थापक आशीष दत्त त्रिपाठी घटनास्थळी हजर झाले. उलटलेल्या टँकरमधील गॅस अन्य तीन टॅंकरमध्ये भरण्याचे काम आज रात्री दहानंतर सुरू झाले. ते उद्या पहाटे तीनपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे रत्नागिरीहून आंबा घाटमार्गे येणारी वाहतूक गगनबावडा, भुईबावडा, अणुस्कुरामार्गे वळविण्यात आली होती..कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड कंपनीच्या टँकरमध्ये (पी. बी. १३ - ए- डब्ल्यू ६११६) १८ टन एलपीजी भरलेला होता. तो गॅस भरून जयगडहून कोल्हापूरकडे जात होता. येथील शासकीय विश्रामधामजवळ टॅंकर रस्त्याकडील पाच फूट चरीमध्ये उलटला. टॅंकरखाली चालक अनभुले अडकला. घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग वाहतूक नियंत्रण विभाग आणि शाहूवाडीच्या पोलिसांनी घटनास्थळी तत्काळ येत पाहणी केली. मलकापुरातील अग्निशमन दलही दाखल झाले. गंभीर जखमी चालकास बाहेर काढून आंबा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. त्यावेळी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अनभुले हे मृत झाल्याचे सांगितले..कोल्हापूरची वाहतूक गगनबावडामार्गेकोल्हापूर शहरातील तावडे हॉटेल, उचगाव, उजळाईवाडी, शाहू टोल नाका आणि शिवाजी पूल येथून आंबा घाटाकडे जाणारी वाहतूक कोल्हापूर शहरातून गगनबावडा घाटाकडे वळवण्यात आली आहे. याशिवाय, आंबा घाटाकडे येणाऱ्या सर्व एस.टी. बसगाड्यादेखील सोयीनुसार इतर पर्यायी मार्गांनी धावणार आहेत..रत्नागिरी जिल्ह्यातून आंबा घाटात येणारी वाहतूक करूळ, भुईबावडा किंवा गगनबावडा तसेच अणुस्कुरा घाटमार्गे वळवली आहे. कोकण आणि कोल्हापूरला जोडणाऱ्या इतर मार्गांवरील वाहतुकीतही मोठे बदल केले. कोकरुड, वाठार, टोप संभापूर, शिये फाटा, बोरपाडळे चौक, बांबवडे आणि केर्ले येथून येणारी वाहने पुणे-बंगळूर महामार्ग आणि गगनबावडा घाट मार्गे मार्गस्थ केली जातील.वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी ठिकठिकाणी पोलिस आणि हायवे टॅप तैनात करण्यात आले आहेत.