कोल्हापूर

Krishnaraj Mahadik Political Journey : स्पोर्ट्समन, युट्यूबर ते राजकारणी खासदार धनंजय महाडिक पुत्र कृष्णराजचा राजकीय प्रवास

Krishnaraj Mahadik biography : खासदार धनंजय महाडिक यांचे पुत्र कृष्णराज महाडिक यांचा स्पोर्ट्स ते राजकारणापर्यंतचा प्रवास आणि वाढती राजकीय ओळख जाणून घ्या.
Krishnaraj Mahadik son of MP Dhananjay Mahadik

Krishnaraj Mahadik son of MP Dhananjay Mahadik

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Mahadik Family Politics : खासदार धनंजय महाडिक यांचे पुत्र कृष्णराज महाडिक यांची भारतीय जनता पक्षाच्या पश्‍चिम महाराष्ट्र युवा मोर्चा अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांच्या निवडीचे पक्षातील नेते, कार्यकर्ते यांनी स्वागत केले असून, त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
satej patil
Dhananjay Mahadik
BJP Leader
Bjp Government
Munna Mahadik
bjp leaders
kolhapur city
Mahadevrao Mahadik
Shoumika Mahadik
BJP Leadership Congratulations

Related Stories

No stories found.