Krishnaraj Mahadik Political Journey : स्पोर्ट्समन, युट्यूबर ते राजकारणी खासदार धनंजय महाडिक पुत्र कृष्णराजचा राजकीय प्रवास

Mahadik Family Politics : खासदार धनंजय महाडिक यांचे पुत्र कृष्णराज महाडिक यांची भारतीय जनता पक्षाच्या पश्चिम महाराष्ट्र युवा मोर्चा अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांच्या निवडीचे पक्षातील नेते, कार्यकर्ते यांनी स्वागत केले असून, त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..कृष्णराज महाडिक यांनी 'एफ-३' रेसमध्ये चमकदार कामगिरी केली असून, या खेळात त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. त्यानंतर ते समाज माध्यमांमध्ये सक्रिय झाले. समाज माध्यमांच्या विविध व्यासपीठांचा उपयोग करून त्यांनी आपले फॉलोअर्स वाढवले. त्यातून त्यांनी विविध प्रकारची सामाजिक कामेही केली. भाजपसाठी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये समाज माध्यमांचा उपयोग करून निवडणुकांमध्ये प्रचार केला..कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीमध्ये त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता. मात्र, पक्षाने सांगितल्यामुळे त्यांनी अर्ज माघारी घेतला. त्यांना राज्यस्तरावर नेतृत्वाची संधी देण्याचा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यांच्या निवडीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळल्याची पोस्ट समाजमाध्यमांवर पडली. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी कृष्णराज महाडिक यांच्या नावाची घोषणा केली..Mahadevrao Mahadik News : आप्पा महाडिकांचा एक कॉल, गोकुळ माजी अध्यक्षांच्या पोराचा जिल्हा परिषदेत 'करेक्ट कार्यक्रम'.या निवडीनंतर खासदार धनंजय महाडिक म्हणाले, 'कृष्णराज महाडिक यांच्यावर पक्षाने विश्वास दाखविला आहे. कृष्णराज युवा पिढीचे संघटन करून, पक्ष बळकटीला हातभार लावतील आणि ही निवड सार्थ ठरवतील.'दरम्यान, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर आणि देवस्थान समितीचे माजी अध्यक्ष महेश जाधव यांचे नाव प्रदेश कार्यकारणीत नाही. अद्याप पूर्ण कार्यकारणी घोषित केलेली नाही. त्यामुळे पुढील टप्प्यात त्यांच्या नावाची घोषणा होईल, असा अंदाज आहे..