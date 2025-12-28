Kolhapur News: कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीला मोठे वळण! कृष्णराज महाडिक माघार घेणार; कारण आलं समोर

कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. कृष्णराज महाडिक कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतून माघार घेणार आहेत. त्यांच्या या निर्णयामुळे आता जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. तसेच याची चर्चा होत आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामागे एक कारण दडलेलं आहे. याबाबत त्यांनीच माहिती दिली आहे. कारण सांगत त्यांनी निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. .भारतीय जनता पक्षाचे खासदार धनंजय महाडिक यांचे पुत्र कृष्णराज महाडिक यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणूक लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यांनी सांगितले होते की, ते रुईकर कॉलनी-महाडिक कॉलनी मतदारसंघ क्रमांक ३ मधून निवडणूक लढवणार आहेत. हा निर्णय पक्षाच्या इशाऱ्यावरून घेण्यात आला आहे. त्यात कुटुंबाची कोणतीही भूमिका नाही. मात्र यानंतर त्यांनी अचानक माघार घेतली आहे. .BMC Election: बीएमसी रणांगणात महायुतीचा मास्टरप्लॅन! भाजप आणि शिंदेसेनेचा फॉर्म्युला जवळपास निश्चित; कोण किती जागा लढवणार?.कृष्णराज महाडिक कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतून माघार घेण्याचे कारण समोर आले आहे. महापालिकेची निवडणूक कार्यकर्त्यांची असते. यामुळे त्यांनी या निवडणुकीतून माघार घेण्याचे ठरवले आहे, असे खासदार धनंजय महाडिक यांनी सांगितले आहे. कृष्णराज महाडिक यांनी प्रभाग क्रमांक तीनमधून उमेदवारी अर्ज भरला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार आपण हे राजकीय पाऊल उचलल्याचे कृष्णराज महाडिक यांनी सांगितले होते..Pune: राजकारणात मोठा ट्विस्ट! काकांनी नाकारलं; पवार–शिंदे युतीमुळे नवं समीकरण तयार होणार? पुण्यात पडद्यामागे घडामोडी.तिकिटांबाबत घराणेशाहीचे आरोप फेटाळून लावत त्यांनी सांगितले होते की, संपूर्ण प्रक्रियेत आपल्या कुटुंबाचा कोणताही हस्तक्षेप नव्हता. पूर्वी हे शहर अशा लोकांचे नियंत्रण होते जे जलद विकास साध्य करू शकत नव्हते. आता ही परिस्थिती बदलण्यासाठी भाजप पुढे आला आहे. राजकारणात काम करण्याची त्यांची खूप दिवसांपासून इच्छा होती. भाजपने त्यांना ही संधी उपलब्ध करून दिली, असं ते म्हणाले होते. मात्र त्यांनी आता अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर आता सत्ताधारी पक्ष कोणता उमेदवार उभा करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.