कोल्हापूर

Kolhapur Sugarcane : रस्त्याची उंची वाढली, पण शेतकऱ्यांचा मार्ग बंद; कुडित्रेत १०० एकरांतील ऊस अडकला

Farmers Demand Immediate : दोनवडे–बालिंगा दरम्यान रस्त्याची उंची २२ ते २५ फुटांनी वाढल्याने पर्यायी रस्त्याअभावी शंभर एकरांतील ऊस शेतात अडकून पडला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनांनंतरही ठेकेदारांकडून काम अर्धवट ठेवले गेले असून ट्रॅक्टर व बैलगाड्या शेतात पोहोचू शकत नाहीत.
Farmers Demand Immediate

Farmers Demand Immediate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुडित्रे : ऊस गळीत हंगाम निम्म्यावर आला आहे. दोनवडे, बालिंगा, दरम्यान रस्त्याची उंची २५ फुटांनी वाढली आहे. येथे शेतात उतरण्यासाठी पर्यायी रस्ते न केल्यामुळे दोनवडे, साबळेवाडी, खुपिरे, बालिंग्यातील १०० एकरांतील ऊस शेतात अडकला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Farmer
sugarcane
Collector
Road Development
Alternative
Road Construction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com