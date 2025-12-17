Kolhapur Sugarcane : रस्त्याची उंची वाढली, पण शेतकऱ्यांचा मार्ग बंद; कुडित्रेत १०० एकरांतील ऊस अडकला

कुडित्रे : ऊस गळीत हंगाम निम्म्यावर आला आहे. दोनवडे, बालिंगा, दरम्यान रस्त्याची उंची २५ फुटांनी वाढली आहे. येथे शेतात उतरण्यासाठी पर्यायी रस्ते न केल्यामुळे दोनवडे, साबळेवाडी, खुपिरे, बालिंग्यातील १०० एकरांतील ऊस शेतात अडकला आहे. .याबाबत शेतकऱ्यांनी संबंधित ठेकेदाराला निवेदन दिले होते. आंदोलनाचा इशारा दिला होता. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी भेट देऊन पर्ययी रस्ता तातडीने करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. ठेकेदारांनी दिलेले आश्वासन पोकळ ठरले. चार दिवसांत रस्ता न केल्यास शेतकऱ्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे..Kolhapur Market Yard: नियमांना बगल देत साडेसहा कोटींची निविदा? शाहू मार्केट यार्डातील रस्ते काम संशयाच्या भोवऱ्यात.कोल्हापूर-गगनबावडा रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू आहे. दोनवडेत भराव व रस्त्याची उंची २२ ते २५ फुटांनी वाढली आहे. दोन्ही बाजूला पर्यायी रस्ते करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होत होती. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी भेट दिली होती, यावेळी शेतकरी यांनी कैफियत मांडली होती. .दोन्ही बाजूला रस्ते करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराला दिल्या होत्या. मात्र, ठेकेदारांनी दिलेले आश्वासन पोकळ ठरले आहे. हंगाम निम्मा संपत आला आहे. पर्यायी रस्ते नसल्यामुळे ऊस बाहेर काढता येत नाही..Kolhapur News : “३१ डिसेंबर अंतिम मुदत! रस्ते कामांचा खेळखंडोबा थांबवा,” क्षीरसागरांची ठेकेदारांना तंबी; विलंब झाला तर थेट ब्लॅकलिस्ट.ट्रॅक्टर बैलगाडी शेतामध्ये जात नाही यामुळे अडचणी निर्माण झाले आहेत. रस्त्याअभावी शंभर एकरातील ऊस शेतात अडकून पडला आहे. दरम्यान, एका बाजूला काही प्रमाणात पर्यायी रस्त्यासाठी मुरूम टाकला आहे. हे काम हे अर्धवट आहे. शेतात जाता येत नाही. मशागतीची कामे खोळंबली आहेत..आणखी एक मोरी हवीदोनवडेत तीन मोरी करण्याचे नियोजन आहे. येथे भरावा मोठा पडल्यामुळे महापुराचा फटका शेतीला बसणार आहे. यामुळे आणखी एक मोरी या ठिकाणी करावी; अशी मागणी शेतकरी व नागरिकांतून होत आहे..दोनवडे-बालिंगा दरम्यान रस्त्याची उंची २२ ते २५ फुटांनी वाढली आहे. पर्यायी रस्ते केले नाहीत. रस्ते करण्याचे केवळ आश्वासन दिले जाते. चार दिवसांत पर्यायी रस्ते करावेत; अन्यथा पुलावर उपोषणाला बसू.- शरद कळके, शेतकरी, दोनवडे.पर्यायी रस्त्याचे काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे रस्त्याचे काम करावे, याबाबत ठेकेदारांना सांगितले आहे.- शुभम पाटील, कनिष्ठ अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.