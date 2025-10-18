Kolhapur Court News : उलटतपास घेताना जिल्हा सत्र न्यायालयातच वकिलांचा अचानक बीपी वाढला अन्, पुढे काय घडलं...

Kolhapur Lawyer : ज्येष्ठ नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या याचिकेत आज उलट तपास घेताना संशयितांच्या वकिलांची प्रकृती बिघडली. त्यांचा रक्तदाब वाढला. यामुळे काही वेळ सुनावणी थांबली. दुपारच्या सत्रात पुन्हा सुनावणी घेण्याचे ठरले..मात्र, ॲड.नागेश जोशी यांची प्रकृती अस्वस्थ झाल्यामुळे अखेर दुपारनंतरसुद्धा सुनावणी होऊ शकली नाही. पुढील सुनावणी पाच नोव्हेंबरला ठेवण्यात आल्याची माहिती संशयितांचे वकील वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी दिली..पानसरे हत्या प्रकरणाची सुनावणी कसबा बावडा येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुरू आहे. सकाळी साडेअकराच्या सुमारास जिल्हा न्यायाधीश एस.एस.तांबे यांच्यासमोर सुनावणी होती. यासाठी संशयितांचे वकील वीरेंद्र तावडे यांच्यासह अन्य संशयित न्यायालयात हजर होते. .Kolhapur Police Action : ...आता कोल्हापूर पोलिसांची सटकली, मारहाण करणाऱ्या गुंडांना कान धरून रस्त्यावर फिरवले.साक्षीदाराचा उलट तपास ॲड.जोशी घेत होते. मात्र, त्यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे काहीवेळ सुनावणी थांबवली. दुपारनंतर सुनावणी होत असतानाही त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा न झाल्यामुळे आजची सुनावणी येथेच थांबविण्यात आली. यावेळी विशेष सरकारी वकील शिवाजीराव राणे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.