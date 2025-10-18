कोल्हापूर

Kolhapur Court News : उलटतपास घेताना जिल्हा सत्र न्यायालयातच वकिलांचा अचानक बीपी वाढला अन्, पुढे काय घडलं...

Lawyers BP Suddenly Shoots : कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायालयात उलटतपास चालू असताना एका वकिलांचा अचानक बीपी वाढला.
Kolhapur Lawyer : ज्येष्ठ नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या याचिकेत आज उलट तपास घेताना संशयितांच्या वकिलांची प्रकृती बिघडली. त्यांचा रक्तदाब वाढला. यामुळे काही वेळ सुनावणी थांबली. दुपारच्या सत्रात पुन्हा सुनावणी घेण्याचे ठरले.

