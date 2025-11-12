कोल्हापूर

Kolhapur Leopard: पाठीमागून बिबट्याचा हल्ला, पण जिवावर उदार होऊन झुंजले बाळू हुंबे; ‘देवाने धरली दोरी’ म्हणत पत्नीची प्रतिक्रिया भावूक

Leopard acttack: वनविभाग आणि पोलिस दलाने तातडीने मोर्चा उघडला; बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी शंभरहून अधिक अधिकारी सज्ज.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: सकाळी सातला घरातून बाहेर पडलेल्या बाळू हुंबेंनी चार ठिकाणचे माळी काम संपवले. दुपारी पावणेबाराच्या सुमारास वूडलॅंड हॉटेलशेजारील अरुणा चव्हाण यांच्या बंगल्याचे गेट उघडून आत प्रवेश केला.

Kolhapur
attack
Leopard
kolhapur city

