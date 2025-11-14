Kolhapur Leopard: फक्त पंधरा सेकंदात बिबट्याची झेप! वनात सोडताच अचूक अंदाज घेत जंगलात गायब व्हिडिओ व्हायरल

कोल्हापूर: अख्ख्या शहराला भयभीत केलेल्या बिबट्याला वनविभागाने नैसर्गिक अधिवासात सोडले. वनविभागाच्या गाडीत ठेवलेल्या पिंजऱ्याचा दरवाजा उघडल्यानंतर पंधरा सेकंदांतच त्याने उडी मारली. त्याचा व्हिडिओ शहर परिसरात व्हायरल झाला अन् बिबट्याच्या थरारनाट्याला पूर्णविराम मिळाला..महावितरणच्या परिसरात जेरबंद झालेल्या बिबट्याला वनविभागाचे कर्मचारी रात्री नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी गाडीतून घेऊन गेले होते. गाडीच्या टपावर बसलेल्या दोघांनी पिंजऱ्याचा दरवाजा हळूवारपणे वर घेतला..Kolhapur Leopard: पाठीमागून बिबट्याचा हल्ला, पण जिवावर उदार होऊन झुंजले बाळू हुंबे; ‘देवाने धरली दोरी’ म्हणत पत्नीची प्रतिक्रिया भावूक.त्यानंतर बिबट्याने परिस्थितीचा अंदाज घेतला. पंधरा सेकंदांनंतर त्याने गाडीतून थेट धूम ठोकली आणि बघता बघता कर्मचाऱ्यांच्या नजरेपल्याड गेला. बिबट्याचा हा व्हिडिओ व फोटो शहरात सकाळी व्हायरल झाला..कडवे येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात शेळी ठारशाहूवाडी ः कडवे पैकी मोरेवाडी (ता. शाहूवाडी) येथील दगडू नाना पाटील यांच्या शेळीवर बिबट्याने हल्ला करून शेळीला ठार केले. भरवस्तीत हल्ला झाल्याने सर्वत्र भीतीचे वातावरण आहे. बुधवारी रात्री घराजवळ बांधलेल्या शेळीवर बिबट्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात शेळी मृत्युमुखी पडली. या घटनेचा वन विभागाच्यावतीने पंचनामा करण्यात आला आहे..Kolhapur Leopard: खुरपं धुतलं... मागे फिरतोय तवर गळ्यावर झडप! बिबट्याच्या हल्ल्यात माळी तुकाराम खोंदल यांचा थरकाप उडवणारा अनुभव.सांगशीत बिबट्याच्या हल्ल्यात पाच शेळ्या ठारगगनबावडा, ता. १३ : सांगशी (ता. गगनबावडा) येथील परिसरात बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. गुरुवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास तीन शेळ्या ठार केल्या, तर बुधवारी दोन अशा एकूण पाच शेळ्या ठार केल्या आहेत. एक शेळी मृतावस्थेत सापडली असून, उर्वरित चार बेपत्ता आहेत. दरम्यान, नागरिकांना घराबाहेर पडणे कठीण बनले असून, ग्रामस्थ भीतीच्या छायेत वावरत आहेत..बुधवारी येथील अनिल पडवळ व बाबासाहेब कांबळे यांची प्रत्येकी एक अशा दोन शेळ्या नेल्या आहेत. गुरुवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास येथील मालोजी कांबळे यांच्या दोन, तर बाबासाहेब कांबळे यांची एक अशा तीन शेळ्या ठार केल्या असून, त्यातील एक मृतावस्थेत सापडली आहे. .या सलग झालेल्या हल्ल्यांमुळे सांगशी परिसरातील ग्रामस्थांत भीतीचे वातावरण पसरले असून, रात्री बाहेर जाणे टाळले जात आहे.घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. .गगनबावडा वनरक्षक संग्राम पाटील आणि नरवेली वनरक्षक अपूर्व सावंत यांनी जागेवर पाहणी केली. तपासादरम्यान एक मृत शेळी सापडली असून, उर्वरित चार शेळ्या अद्याप बेपत्ता आहेत. यावेळी विशाल पडवळ, संजय कांबळे, मनोज पडवळ, सुनील पडवळ, शरद पवार, पोलिसपाटील गणेश कांबळे आदी ग्रामस्थांनी सर्व शेळ्यांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी वनविभागाकडे केली आहे. यापूर्वी सोमवारी कावळटेकजवळ बिबट्याने एका बैलास ठार केले होते..वनविभागाचे पथक तैनाततीन दिवसांपासून गगनबावडा तालुक्यात बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून तालुका वनविभागाने पथक तैनात केले आहे. वनविभागाच्या हद्दीवरील गावांनी मुलांना घराबाहेर सोडू नये, रात्री अपरात्री फटाके वाजविणे, फेरफटका मारणे याबाबत जागृती सुरू केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.