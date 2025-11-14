कोल्हापूर

Kolhapur Leopard: फक्त पंधरा सेकंदात बिबट्याची झेप! वनात सोडताच अचूक अंदाज घेत जंगलात गायब व्हिडिओ व्हायरल

Leopard back ino Natural Habitat: वनविभागाच्या गाडीतून पिंजऱ्याचा दरवाजा उघडताच बिबट्याने परिस्थितीचा अंदाज घेऊन पंधरा सेकंदांतच जंगलात झेप घेतली. व्हिडिओ पाहताच नागरिकांची दहशत कमी झाली.
Leopard back ino Natural Habitat

Leopard back ino Natural Habitat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: अख्ख्या शहराला भयभीत केलेल्या बिबट्याला वनविभागाने नैसर्गिक अधिवासात सोडले. वनविभागाच्या गाडीत ठेवलेल्या पिंजऱ्याचा दरवाजा उघडल्यानंतर पंधरा सेकंदांतच त्याने उडी मारली. त्याचा व्हिडिओ शहर परिसरात व्हायरल झाला अन् बिबट्याच्या थरारनाट्याला पूर्णविराम मिळाला.

