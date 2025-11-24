कोल्हापूर

Pune : बिबट्या आलाय! महिलांचा कॉल, पोलिसांनी जाऊन पाहणी केली तर सापडलं वानर

Pune : पुण्यातील औंध परिसरात बिबट्या दिसल्यानंतर दहशतीचं वातावऱण आहे. दरम्यान, गणेशखिंड परिसरात बिबट्या असल्याचा कॉल काही महिलांनी पोलिसांना केला. जेव्हा पोलिसांनी जाऊन पाहणी केली तेव्हा तिथं वानर आढळून आलं.
Panic in Pune Over Alleged Leopard Police Investigation Reveals It Was a Monkey

सूरज यादव
पुण्यात औंध परिसरात बिबट्या दिसल्याच्या प्रकारानंतर आता नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. यानंतर आता गणेशखिंड रस्त्यावर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसरात बिबट्या असल्याचा कॉल पोलिसांना आला. मॉर्निंग वॉकला आलेल्या महिलांनी हा फोन केला होता. पोलिसांनी जेव्हा तिथं जाऊन पाहणी केली असता बिबट्या नाही तर वानर असल्याचं आढळलंय. यानंतर सर्वांनीच सुटकेचा निश्वास टाकला.

