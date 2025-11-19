Ajara Leopard: दोन महिन्यांपासून बिबट्याचा दहशत; पेरणोलीत वनविभागाची शोधमोहीम सुरू

आजरा: पेरणोली परिसरात गेले दोन महिने वावरत असलेल्या बिबट्याबाबत वनविभागाने शोधमोहीम उघडली आहे. यासाठी आजरा परिक्षेत्र वनाधिकारी सचिन सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल शकिल मुजावर यांच्या नेतृत्वाखाली पथक तयार केले आहे. .त्याचा वावर असलेल्या ठिकाणी पाऊलखुणा मिळवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचबरोबर ग्रामस्थांमध्ये जनजागृतीही केली जात आहे. पेरणोली (ता. आजरा) येथील परिसरात बिबट्याचा वावर सुरू आहे. पेरणोली-वझरे रस्त्यावर त्याचे अनेकांना दर्शन झाले आहे. .Leopard News: प्रत्येक बिबट्याची असते टेरिटरी... रक्त पीत नाही, नखे फक्त शिकारीवेळीच बाहेर... बिबट्याच्या जगाचं खरं रहस्य वाचा....दोन दिवसांपूर्वी पशुपालकासमोरच बिबट्या आल्याने त्याने धूम ठोकली होती. या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने पथक तैनात केले आहे. त्यांनी साेमवारी बिबट्याचा वावर असलेल्या ठिकाणी शोधमोहीम राबविली. या परिसरात बिबट्याच्या पाऊलखुणा, विष्ठा मिळते काय ते पाहिले..पेरणोली ग्रामपंचायतीमध्ये बैठकवनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पेरणोली ग्रामपंचायतीमध्ये बैठक घेतली. सरपंच प्रियांका जाधव बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. बिबट्या कुठे दिसल्यास त्याबाबत वनविभागाला तातडीने माहिती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. शेताकडे व रात्री फिरताना दक्षता बाळगण्याचेही आवाहन केले. .Jalna News: पिठोरी सिरसगाव परिसरात बिबट्याचा वावर; वन विभागाच्या पथकाला आढळले पावलांचे ठसे, शेतकऱ्यांत भीती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.