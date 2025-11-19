कोल्हापूर

Ajara Leopard: दोन महिन्यांपासून बिबट्याचा दहशत; पेरणोलीत वनविभागाची शोधमोहीम सुरू

Leopard Search Operation: ग्रामपंचायत बैठकीत सुरक्षेची सखोल चर्चा; नागरिकांना रात्रीची अनावश्यक हालचाल टाळण्याचे आणि कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसताच त्वरित वनविभागाला कळवण्याचे स्पष्ट आवाहन.
आजरा: पेरणोली परिसरात गेले दोन महिने वावरत असलेल्या बिबट्याबाबत वनविभागाने शोधमोहीम उघडली आहे. यासाठी आजरा परिक्षेत्र वनाधिकारी सचिन सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल शकिल मुजावर यांच्या नेतृत्वाखाली पथक तयार केले आहे.

