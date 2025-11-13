Kolhapur News: ऊसशेतीत वाढते बिबट्यांचे अस्तित्व; बदलत्या निवाऱ्यामुळे माणव-बिबट्या संघर्ष तीव्र

कोल्हापूर: जंगल, डोंगर-दऱ्यांमध्ये राहणारा बिबट्या आता ऊस शेतीत येत आहे. लपण्यासाठी सुरक्षित जागा आणि गावातील कुत्री, कोंबड्या यांचे मुबलक खाद्य यामुळे तो ऊस शेतीतच स्थिरावला आहे. .त्यामुळे वन्यजीव आणि माणूस हा संघर्ष टोकाला जाण्याची शक्यता असून, याचा वन विभाग, शासन यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. प्रसंगी वन्यजीव कायद्यात बदल करून बिबटे आणि माणूस दोघांच्याही सुरक्षेची खबरदारी घ्यावी लागेल..Premium|Human-Leopard Conflict: बिबटे माणसांवर हल्ला करतात का?.बिबट्या हा जंगलात राहाणार प्राणी असला तरी तो दाट जंगलापेक्षा डोंगर-दऱ्या, विरळ वनाच्छादित प्रदेश अशा ठिकाणी अधिक आढळतो. या प्रदेशातील भेकर, ससे, हरीण, रानडुकराचे पिल्लू , तसेच डोंगरावर चरण्यासाठी येणाऱ्या शेळ्या-मेंढ्या हे त्याचे भक्ष्य असते. .त्याच्या अधिवासाच्या आसपास असणाऱ्या गावातील भटकी कुत्री, शेळ्या याचाही त्याला आधार असतो. माणसाचा वनक्षेत्रात होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे त्याचा अधिवास धोक्यात आला आहेच, मात्र नव्याने होणारे घाटरस्ते, महामार्गांचे विस्तारीकरण यामुळे त्याच्या अधिवासातील सलगताही तुटते..Leopards Died Kolhapur : कोल्हापुरात यापूर्वी दोन घटनांत बिबट्याचा मृत्यू, पण तिसऱ्या घटनेत वाचल्याचे समाधान; रुईकर कॉलनीतील बिबट्याचा कसा झाला होता मृत्यू.बिबट्याचे भक्ष्य नाहीसे झाल्यावर तो भक्ष्याच्या शोधात आसपासच्या गावांमध्ये येतो. दोन दशकांपासून बिबट्याचा नागरी वस्तीमधील वावर वाढला आहे. आता तर तो गावांच्या आसपास असणाऱ्या ऊस शेतातच स्थिरावला आहे. जिल्ह्यात उसाचा पट्टा सलग असतो. त्यात ऊस पीक चौदा महिन्यांचे असते. त्यामुळे लपण्यासाठी सुरक्षित जागा आहे. कोंबड्या, शेळ्या आणि भटकी कुत्री हे विनासायास मिळणारे भक्ष्य आहे. .त्यामुळे बिबटे आता ऊस शेतात स्थिरावत आहेत. त्यांचे प्रजननही येथे होऊ लागले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात याचे प्रमाण पुणे, नाशिक जिल्ह्यांपेक्षा कमी असले तरी हातकणंगले, करवीर, गगनबावडा, शाहूवाडी येथे उसाच्या शेताजवळ बिबट्यांच्या पावलांचे ठसे दिसतात, गावाच्या आसपास बिबट्या दृष्टीस पडतो. .वन विभागाच्या निरीक्षणानुसार राज्यातील ऊस शेतांमध्ये आढळणाऱ्या बिबट्यांची संख्या जंगलात असणाऱ्या बिबट्यांपेक्षा जास्त आहे. जिल्ह्यात सध्यातरी उसाच्या शेतातील बिबट्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. मात्र, हा भविष्यातील धोका असून, त्यासाठी वनविभागासह नागरिकांनाही सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे..बिबट्याची चाहूल नाहीबिबट्या आपल्या आसपास जरी असला तरी त्याची चाहूल लागत नाही. त्याचा हल्ला अचानक असतो. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी शेतात सावधपणे जावे. पायाचे ठसे दिसल्यावर वन विभागाला कळवणे गरजेचे आहे. बिबट्याचा हल्ला कसा असतो, त्यासाठी काय सावधगिरी बाळगावी लागते, याची माहिती व्यापक प्रमाणात नागरिकांना देणे गरजेचे आहे..वन विभागाची तयारी?उसातील बिबट्यांची संख्या वाढल्यास त्यांना पकडणे, त्याच्यावर उपचार करणे यासाठी आवश्यक साधने आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ सध्यातरी वन विभागाकडे नाही. याची तयारी वन विभागाला करावी लागणार आहे..उसातील बिबट्यांचे प्रमाण पश्चिम महाराष्ट्रात वाढत आहे. बिबट्या अन्नसाखळीतील सर्वात वरचा प्राणी असल्याने त्यांची संख्या नियंत्रणात राहणे अवघड आहे. ऊस शेतात त्याच्या प्रजननासाठी आणि वाढीसाठी पोषक वातावरण आहे. त्यामुळे वन्यजीव कायद्यात केंद्रीय पातळीवर बदल करून बिबट्यांचे निर्बीजीकरण करण्याचा पर्याय दिला पाहिजे.- रोहन भाटे, वन्यजीव अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.