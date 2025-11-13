कोल्हापूर

Kolhapur News: ऊसशेतीत वाढते बिबट्यांचे अस्तित्व; बदलत्या निवाऱ्यामुळे माणव-बिबट्या संघर्ष तीव्र

Leoperad in kolhapur: वन्यजीवांच्या अधिवासात सतत घट; जंगल सोडून ऊसशेतीत स्थिरावणारे बिबटे आता प्रजननालाही सुरुवात – मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे बदलणाऱ्या निसर्गचक्राची गंभीर चेतावणी
कोल्हापूर: जंगल, डोंगर-दऱ्यांमध्ये राहणारा बिबट्या आता ऊस शेतीत येत आहे. लपण्यासाठी सुरक्षित जागा आणि गावातील कुत्री, कोंबड्या यांचे मुबलक खाद्य यामुळे तो ऊस शेतीतच स्थिरावला आहे.

