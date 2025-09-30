Kolhapur Liquor Seized : इंग्लिश नजराणा! गोवा व्हाया महाराष्ट्र, शाहूवाडीत एक कोटीची दारू जप्त; चालक टाळाटाळ करताचं...

एक कोटींची दारू जप्त – शाहूवाडी तालुक्यातील वारुळ येथे स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या कारवाईत गोवा बनावटीची सुमारे ₹1.04 कोटींची दारू जप्त करण्यात आली.चालक ताब्यात, मालकावर गुन्हा – चालक संतोष बंडू पेटकर याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, ट्रक मालक प्रल्हाद लिंबा धनगर याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिसांची कारवाई – पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथकाने 1380 बॉक्ससह दारू आणि ट्रक जप्त केला..Kolhapur Police : गोवा बनावटीच्या दारूची महाराष्ट्रात वाहतूक व विक्री करण्यासाठी बंदी असतानाही सुमारे एक कोटी दारूची वाहतूक रोखून पोलिसांनी चालकाला ताब्यात घेतले. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने वारुळ (ता. शाहूवाडी) येथे कारवाई केली. संतोष बंडू पेटकर (वय ४५, रा. शिराळा नाका, इस्लामपूर, जि. सांगली) असे चालकाचे नाव असून ट्रक मालक प्रल्हाद लिंबा धनगर (रा. शिरपूर, जि. धुळे) याच्यावर शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे..पोलिसांनी सांगितले की, गोवा बनावटीची दारू घेऊन एक ट्रक रत्नागिरीमार्गे कोल्हापुरात येणार असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेतील अंमलदार सुरेश पाटील यांना मिळाली. यानंतर पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी सहायक निरीक्षक सागर वाघ, उपनिरीक्षक शेष मोरे यांच्या पथकासह शाहूवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सापळा रचला. संबंधित ट्रक वारुळ येथे येताच पोलिसांनी तो थांबवला. चौकशीत चालकाने टाळाटाळ केली..यामुळे पोलिसांनी ट्रकची तपासणी केली. त्यावेळी एक कोटी चार लाख ५६ हजार ३२ रुपयांची दारू आढळली. पोलिसांनी एकूण १३८० दारूचे बॉक्स व ट्रक जप्त केला. अंमलदार रामचंद्र कोळी, रूपेश माने, विनोद कांबळे, रोहित मर्दाने, सतीश सूर्यवंशी, संजय पडवळ, अमर वासुदेव यांनी कारवाई केली..Kolhapur Open Drain Death : कोल्हापूर महापालिकेच्या खुल्या गटारी म्हणजे मृत्यूचा सापळा, गटारीत पडून मुलाचा हकनाक बळी.FAQsप्र.१: पोलिसांनी कारवाई कुठे केली?उ: शाहूवाडी तालुक्यातील वारुळ येथे कारवाई करण्यात आली.प्र.२: जप्त केलेल्या दारूची किंमत किती आहे?उ: अंदाजे ₹1 कोटी 4 लाख 56 हजार 32 रुपये.प्र.३: पोलिसांनी किती दारूचे बॉक्स जप्त केले?उ: एकूण 1380 बॉक्स जप्त करण्यात आले.प्र.४: आरोपी कोण आहेत?उ: चालक संतोष बंडू पेटकर (रा. इस्लामपूर) याला ताब्यात घेण्यात आले असून, ट्रक मालक प्रल्हाद लिंबा धनगर (रा. शिरपूर, जि. धुळे) याच्यावर गुन्हा दाखल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.