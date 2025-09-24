Kolhapur Crime News : सावकारांच्या त्रासाला कंटाळून हॉस्पिटलमध्येच सफाई कामगाराने संपवलं जीवन, दोन पानांच्या चिठ्ठीत नेमकं काय?

कोल्हापूर

कोल्हापूर

Note Reveals Truth : हातउसणे घेतलेल्या पैशांबाबत तगादा सुरू असल्याचे मृतदेहाजवळ मिळून आलेल्या चिठ्ठीतून समोर आले. सावकाराला कंटाळूनच त्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला.
Sandeep Shirguppe
सावकारांच्या तगाद्याला कंटाळून संपवलं जीवन :

कोल्हापूरमधील गजानन महाराजनगर येथील अभिजित लाड (३७) यांनी हॉस्पिटलमध्येच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याने सावकारांकडून घेतलेल्या हातउसण्या पैशांबाबत तगादा सुरू असल्याचे चिठ्ठीतून उघड झाले.

घटनास्थळ व पोलिसांची कारवाई:

पाच बंगला परिसरातील हॉस्पिटलमध्ये सफाई कामगार असलेल्या लाड यांनी काम संपल्यावर आत्महत्या केली. शाहूपुरी पोलिसांनी मृतदेह उतरवून सीपीआर रुग्णालयात नेला व पुढील तपास सुरू केला.

नातेवाईकांची मागणी:

मृतदेहाजवळ आढळलेल्या दोन पानी चिठ्ठीतून कारण स्पष्ट झाल्याचे सांगत, नातेवाईकांनी संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. लाड यांच्या मागे पत्नी, मुलगा व मुलगी असा परिवार आहे.

kolhapur city

