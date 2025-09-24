Kolhapur Crime News : सावकारांच्या त्रासाला कंटाळून हॉस्पिटलमध्येच सफाई कामगाराने संपवलं जीवन, दोन पानांच्या चिठ्ठीत नेमकं काय?

सावकारांच्या तगाद्याला कंटाळून संपवलं जीवन :कोल्हापूरमधील गजानन महाराजनगर येथील अभिजित लाड (३७) यांनी हॉस्पिटलमध्येच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याने सावकारांकडून घेतलेल्या हातउसण्या पैशांबाबत तगादा सुरू असल्याचे चिठ्ठीतून उघड झाले.घटनास्थळ व पोलिसांची कारवाई:पाच बंगला परिसरातील हॉस्पिटलमध्ये सफाई कामगार असलेल्या लाड यांनी काम संपल्यावर आत्महत्या केली. शाहूपुरी पोलिसांनी मृतदेह उतरवून सीपीआर रुग्णालयात नेला व पुढील तपास सुरू केला.नातेवाईकांची मागणी:मृतदेहाजवळ आढळलेल्या दोन पानी चिठ्ठीतून कारण स्पष्ट झाल्याचे सांगत, नातेवाईकांनी संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. लाड यांच्या मागे पत्नी, मुलगा व मुलगी असा परिवार आहे..Hospital Worker End Life Kolhapur : सावकारांच्या त्रासाला कंटाळून सफाई कामगाराने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार समोर आला. अभिजित बाबू लाड (वय ३७, रा. गजानन महाराजनगर, संभाजीनगर) असे मृताचे नाव आहे. तो पाच बंगला परिसरातील हॉस्पिटलमध्ये सफाई कामासाठी होता. काम संपवून त्याने तिथेच गळफास घेतला. हातउसणे घेतलेल्या पैशांबाबत तगादा सुरू असल्याचे मृतदेहाजवळ मिळून आलेल्या चिठ्ठीतून समोर आले. सावकाराला कंटाळूनच त्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला..अधिक माहिती अशी, अभिजित लाड हा साईक्स एक्स्टेंशन परिसरातील हॉस्पिटलमध्ये सफाईची कामे करत होता. आज तो कामावर आला होता. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास त्याने हॉस्पिटलमध्येच गळफास घेतल्याचे कर्मचाऱ्यांना दिसले. त्यांनी याची माहिती नातेवाइकांना व शाहूपुरी पोलिसांना दिली. पोलिसांनी मृतदेह उतरवून सीपीआरमध्ये आणला. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..दोन पानी चिठ्ठी जप्तलाड याच्या मृतदेहाजवळ एक चिठ्ठी आढळली. पोलिसांनी ती जप्त केली. लाड याने हातउसणे घेतलेल्या पैशांसाठी त्याच्याकडे तगादा सुरू होता. याला कंटाळून त्याने आत्महत्या केल्याचे चिठ्ठीतून समोर आले आहे. चिठ्ठीमधील मजकुराची खातरजमा करण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे. संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी नातेवाइकांकडून करण्यात येत होती. पोलिसांनीही याबाबत नातेवाइकांची तक्रार नोंदवून घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले. मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. लाड याच्या मागे पत्नी, मुलगा, मुलगी असा परिवार आहे..Kolhapur Crime : पत्नीसोबत मॉर्निंग वॉकला जाऊन आला, घरात येताच काही मिनीटात गळफास घेतला; कारण काय?.१. आत्महत्या करणाऱ्याचे नाव व वय काय होते?उ.१. अभिजित बाबू लाड, वय ३७ वर्षे.प्र.२. ते कुठे काम करत होते?उ.२. पाच बंगला परिसरातील एका हॉस्पिटलमध्ये सफाई कामगार म्हणून.प्र.३. आत्महत्येचे कारण काय सांगितले जाते?उ.३. सावकारांकडून घेतलेल्या पैशांबाबत सुरू असलेला तगादा आणि त्याचा मानसिक त्रास.प्र.४. मृतदेहाजवळ काय आढळले?उ.४. दोन पानी चिठ्ठी, ज्यात कारणांचा उल्लेख असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.प्र.५. नातेवाईकांची मागणी काय आहे?उ.५. संशयित सावकारांवर गुन्हा दाखल करावा अशी त्यांची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.